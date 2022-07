Banki będą musiały oddać swoim klientom opłaty, które pobierają podczas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej - takie są założenia projektu ustawy, który przed chwilą przegłosował Sejm. Do przyspieszenia pracy nad ustawą doszło po interwencji reporterów RMF FM.

Posiedzenie Sejmu / Radek Pietruszka / PAP

Do tej pory banki pobierały od klientów pieniądze podczas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Często trwa to bardzo długo, w niektórych miejscach nawet ponad rok. Te kwoty nie są małe - to od 500 do nawet 3 tysięcy złotych.

Według banków, te opłaty były naliczane jako zabezpieczenie na wypadek braku wpisu.

Po wejściu w życie przegłosowanej dziś w Sejmie ustawy, która musi jeszcze trafić to Senatu i prezydenta, te pieniądze będą jak kaucja - banki będą je co prawda pobierać, ale będą musiały je oddać zaraz po tym, jak dojdzie do wpisu do księgi wieczystej.

Rząd chce, by nowe przepisy weszły w życie najpóźniej jesienią. Opozycja zgłosiła poprawkę, w myśl której ustawa obejmie nie tylko przyszłe kredyty, ale też te, w przypadku których oczekiwanie na wpis trwa.

Do przyspieszenia prac nad ustawą doszło po interwencji dziennikarzy RMF FM. 5 lipca mówiliśmy o tym temacie, a już dzień później projekt trafił do Sejmu, a 7 lipca zostały przeprowadzone konsultacje w tej sprawie.