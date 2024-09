Projekt opozycji raczej bez szans

Osobny projekt w sprawie pomocy dla powodzian złożyła opozycja. Prawo i Sprawiedliwość proponuje np. pomoc doraźną w wysokości 3 średnich krajowych i pełne pokrycie zniszczonych budynków.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim, że w projekcie jest przewidziane także wsparcie dla samorządów.

Uważamy, że powinna paść bardzo mocna deklaracja, że 98 proc. kosztów odbudowy infrastruktury weźmie na siebie państwo - stwierdził polityk.

Projekt opozycji raczej nie ma większych szans na większość w Sejmie.

Poseł Lewicy Tomasz Trela powiedział z kolei, że w rządowym projekcie mogą znaleźć się jeszcze poprawki.

Nie traktowałbym tego, że to jest jakaś wersja totalnie ostateczna, bo może się okazać, że jeszcze jakieś modyfikacje będą - przyznał w rozmowie z RMF FM.

Dziś po południu zostanie powołana także specjalna sejmowa komisja ds. powodzi. Według marszałka Szymona Hołowni jest ona niezbędna, aby jak najszybciej zakończyć prace nad ustawą .

Marszałek Sejmu tłumaczył, że projekt rządowy jest tak kompleksowy i dotyczy tylu różnych obszarów, że "trzeba by go skierować do wszystkich komisji sejmowych". Nie bylibyśmy w stanie go sensownie przeprocedować w krótkim czasie. Potrzebujemy specjalnej komisji temu dedykowanej. To będzie komisja średnia (...), to oznacza 30 posłów - 16 koalicji, 14 opozycji - przekazał.

Bosak w RMF FM: Specustawa jest po to, żeby zamknąć usta krytykom

Specustawa jest po to, żeby zamknąć usta krytykom - mówił w Porannej rozmowie RMF FM Krzysztof Bosak.

Jak dodał, 10 proc. powiatów jest objętych klęską powodziową, co ma znaczenie wyborcze dla rządu. W tej chwili widać, że politycy posłużyli się specustawą, aby "wrzucić" tam tematy, o których nie mieli odwagi mówić wcześniej - powiedział. Chodzi m.in. o wycofanie się z programu Laptop plus (program zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop).

Z tej ustawy nie dowiadujemy się za dużo o rzeczywistej pomocy popowodziowej, o odbudowie infrastruktury - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Krzysztof Bosak o powodzi: Rząd ma sporo do ukrycia Piotr Szydłowski / RMF FM

Moim zdaniem najważniejsza rzecz teraz to określenie dnia, w którym mają zostać wysłane pieniądze do potrzebujących i dnia, do którego mają wypłynąć, czyli określenie widełek terminowych - powiedział poseł Konfederacji.

Jak dodał, dziś najważniejsza jest skala pomocy i czas. Jeśli ktoś dostanie pieniądze za kilka miesięcy to mu to w niczym nie pomoże. Zaczyna się jesień, za chwilę zima. Ludzie teraz muszą dostać fundusze na odbudowę, żeby mogli mieszkać w swoich domach czy mieszkaniach - podsumował.

Drugie czytanie projektu specustawy zaplanowano w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, czyli we wtorek, 1 października.