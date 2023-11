​Sejm podjął we wtorek uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji sejmowych. Sejm wybrał także skład Komisji Etyki Poselskiej.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Piotr Nowak / PAP

Za przyjęciem wniosku w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych głosowało 273 posłów, przeciw było 178, wstrzymały się trzy osoby.

Jak podano na stronie Sejmu, we wtorek po południu zaplanowano posiedzenie: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisji do Spraw Służb Specjalnych; Komisji Finansów Publicznych; Komisji Obrony Narodowej; Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisji Etyki Poselskiej; Komisji Infrastruktury; Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Odbędą się również posiedzenia: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisji Kultury i Środków Przekazu; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisji do Spraw Unii Europejskiej; Komisji Gospodarki i Rozwoju; Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisji do Spraw Kontroli Państwowej; Komisji Łączności z Polakami za Granicą; Komisji Ustawodawczej; Komisji Zdrowia; Komisji do Spraw Petycji; Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Na posiedzeniach mają zostać wybrane prezydia komisji.