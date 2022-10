Sejm powołał w czwartek Gabrielę Masłowską i Iwonę Dudę do Rady Polityki Pieniężnej; obie kandydatki zgłoszone zostały przez PiS. Większości nie zdobyły dwie kandydatury zgłoszone przez Lewicę - Dariusza Standerskiego oraz Macieja Szlindera.

Gabriela Masłowska / Tomasz Gzell / PAP

Gabriela Masłowska otrzymała 228 głosów, Iwona Duda 227, Dariusz Standerski 182, a Maciej Szlinder - 62 głosy za swoją kandydaturą. Posłowie mogli w głosowaniu wskazać dwie kandydatury.



Zarówno Masłowska, jak i Duda uzyskały wcześniej pozytywną opinię sejmowej komisji finansów.



Klub PiS zgłosił kandydatury Iwony Dudy i Gabrieli Masłowskiej do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) pod koniec września tego roku.



Iwona Duda w latach 2021-2022 była prezesem PKO Banku Polskiego, a wcześniej, w latach 2020-2021 sprawowała funkcję prezesa Alior Banku. Z kolei Masłowska była posłanką na Sejm IV, V, VI, VII, VIII kadencji. Jest także posłanką PiS obecnej kadencji Sejmu; zasiada w Komisji Finansów Publicznych.



Pod koniec stycznia grupa posłów PiS zgłosiła Masłowską na kandydatkę do RPP, ale na początku lutego zrezygnowała ona z kandydowania. W oświadczeniu złożonym do sekretariatu marszałka Sejmu napisała, że wycofuje swoją kandydaturę z przyczyn osobistych.



Na początku września br. Senat powołał Joannę Bożenę Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej. Senat uzupełnił skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP.



W skład RPP wchodzi jej przewodniczący, czyli prezes NBP, oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm oraz Senat.



Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia RPP podejmowane są przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.