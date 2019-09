Ścieki w stu procentach trafiają do oczyszczalni "Czajka", instalacja o świcie uzyskała zakładaną wydajność - poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Most pontonowy na Wiśle / Leszek Szymański / PAP

Ścieki już w 100 proc. trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły! - napisał Dworczyk na Twitterze.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy jest przepompowywana do oczyszczalni "Czajka".