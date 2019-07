Bezzałogowy samolot zasilany tylko energią słoneczną, zaprojektowany przed studentów Akademii Górniczo-Hutniczej miał swoją premierę i przeleciał nad Krakowem. Samolot solarny ma w przyszłości miedzy innymi kontrolować zanieczyszczenia, lasy, czy infrastrukturę.

Samolot solarny stworzyli studenci z krakowskiej AGH / Jacek Skóra / RMF FM

Samolot waży 4,5 kg. Rozpiętość skrzydeł to 3,8 metra, ma 2,1 metra długości. Jest bardzo lekki, a jednocześnie duży i wytrzymały, to dlatego, że zastosowaliśmy tam balsę oraz włókno węglowe. Energia pobierana w ciągu dnia jest magazynowana w bateriach litowo-jonowych i podczas nocy korzystamy z tej energii - tłumaczy Aleksandra Szeląg studentka AGH i koordynator projektu.



Samolot ma mieć praktyczne zastosowanie. Pomoże w kontrolowaniu lasów, czy infrastruktury.



W przyszłym roku studenci chcą, by przeleciał z Bieszczad nad Bałtyk.