Dobre wiadomości z Marsa. Polski Kret został odsłonięty. Sonda InSight z pomocą swego ramienia robotycznego podniosłą przytrzymującą go strukturę sondy termicznej i odstawiła ją na bok. Jak informuje na swym blogu szef eksperymentu HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) Tilman Spohn z Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) operacja przebiegła bez zakłóceń i cała aparatura jest nienaruszona. To zwiększa szanse na pomyślne kontynuowanie misji Kreta i całej sondy termicznej.

