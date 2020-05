Ciała dwóch mężczyzn znaleziono wewnątrz samochodu w jeziorze Przytonko. To dwaj bracia, mieszkańcy gminy Łobez, w wieku 40 i 33 lat - poinformowała oficer prasowa drawskiej policji sierż. sztab. Karolina Żych.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Samochód marki Toyota avensis wydobyto z jeziora. W akwenie, po znalezieniu zwłok obu braci, nie były prowadzone poszukiwania innych osób. Służby kończą czynności na miejscu zdarzenia - podkreśliła oficer prasowa.



Akcja poszukiwawcza z udziałem straży pożarnej i policji rozpoczęła się w sobotę po godz. 15.



Żych poinformowała, że zwłoki były w samochodzie marki Toyota avensis. Auto było w jeziorze Przytonko, w okolicy miejscowości Łabędzie w gminie Drawsko Pomorskie. Przy jeziorze jest dzikie miejsce do biwakowania. Prowadzi do niego leśna droga.



Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratury. Nie wiemy obecnie, dlaczego auto znalazło się w wodzie i co było przyczyną śmierci mężczyzn - dodała.