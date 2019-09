Do ponownego rozpoznania w II instancji, przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, trafi sprawa dwóch policjantów oskarżonych o śmiertelne pobicie w 2013 r. w Wałbrzychu zatrzymanego mężczyzny. We wtorek Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratury i uchylił uniewinnienia obecnie b. funkcjonariuszy.

