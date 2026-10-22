Sąd uchyla decyzję o unieważnieniu paszportu Ziobry. Powodem błąd urzędników

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego, Luiza Jurgiel-Żyła, zaznaczyła, że decyzja sądu opiera się wyłącznie na kwestiach proceduralnych, a nie merytorycznych.
Podstawy prawne do unieważnienia paszportu, wynikające z ustawy o dokumentach paszportowych, nie zostały przez sąd podważone.
Urząd analizuje obecnie uzasadnienie wyroku i ma czas do 14 listopada na ewentualne złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ziobro na celowniku prokuratury
Przypomnijmy, że paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużywanie stanowiska oraz wydawanie poleceń łamania prawa w celu przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom.
Łącznie Ziobrze postawiono aż 26 zarzutów.
Ucieczka przez Węgry do USA
Po wybuchu afery Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową. Jednak po zmianie rządu w Budapeszcie, Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Podobny los spotkał żonę byłego ministra oraz Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości.
W maju tego roku Ziobro poinformował, że przebywa w USA, gdzie posługuje się dokumentem wydanym przez węgierskie władze. Polska prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję, a także o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jednak warszawski sąd okręgowy odmówił wydania ENA, argumentując, że nie ma dowodów na to, iż Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej.
Na początku lipca szef MS Waldemar Żurek oficjalnie poinformował stronę amerykańską o zarzutach wobec Ziobry. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję trafił już do USA, jednak na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmą amerykańskie władze.