Sąd uchyla decyzję o unieważnieniu paszportu Ziobry. Powodem błąd urzędników

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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o unieważnieniu paszportu Zbigniewa Ziobry. Powodem jest istotne naruszenie przepisów proceduralnych przez urząd wojewody. Jak poinformowała sędzia Małgorzata Jarecka, kluczowym zarzutem była nieprawidłowość w doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania – dokument wysłano na adres zameldowania Ziobry, mimo że urzędnicy wiedzieli, iż nie przebywa on pod tym adresem. Co więcej, zawiadomienia nie doręczono także żadnemu z pełnomocników byłego ministra. „Naruszone zostało prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu” – podkreśliła sędzia Jarecka w oficjalnym komunikacie.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego, Luiza Jurgiel-Żyła, zaznaczyła, że decyzja sądu opiera się wyłącznie na kwestiach proceduralnych, a nie merytorycznych.

Podstawy prawne do unieważnienia paszportu, wynikające z ustawy o dokumentach paszportowych, nie zostały przez sąd podważone.

Urząd analizuje obecnie uzasadnienie wyroku i ma czas do 14 listopada na ewentualne złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ziobro na celowniku prokuratury

Przypomnijmy, że paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużywanie stanowiska oraz wydawanie poleceń łamania prawa w celu przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom.

Łącznie Ziobrze postawiono aż 26 zarzutów.

Jest śledztwo ws. „ucieczki Ziobry do USA”. Sprawdzają, kto mu pomagał Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o wszczęciu śledztwa dotyczącego okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura sprawdza, czy w ucieczce byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagali prezes TV Republika Tomasz…

Ucieczka przez Węgry do USA

Po wybuchu afery Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową. Jednak po zmianie rządu w Budapeszcie, Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Podobny los spotkał żonę byłego ministra oraz Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości.

W maju tego roku Ziobro poinformował, że przebywa w USA, gdzie posługuje się dokumentem wydanym przez węgierskie władze. Polska prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję, a także o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jednak warszawski sąd okręgowy odmówił wydania ENA, argumentując, że nie ma dowodów na to, iż Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Na początku lipca szef MS Waldemar Żurek oficjalnie poinformował stronę amerykańską o zarzutach wobec Ziobry. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję trafił już do USA, jednak na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmą amerykańskie władze.