Zniknie kluczowy zarzut wobec Zbigniewa Ziobry? Ustalenia RMF FM

RMF24

Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz, jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji rządzącej, zostanie usunięty w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy.

Zniknięcie jednego z głównych zarzutów, jakie parlamentarzyści chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze w procedurze pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej, jest efektem wielomiesięcznego badania wniosku wstępnego przez sejmowych prawników i właściwą komisję. Złożony w połowie kwietnia dokument budził wątpliwości służb prawnych Sejmu. Istniały wątpliwości, czy liczący ponad 250 stron, zawierający 117 dowodów i wnioski o przesłuchanie 68 świadków dokument spełnia wymagania ustawy o Trybunale Stanu.

Uwagi do treści oskarżenia

Badający poprawność formalną wniosku marszałek Sejmu konsultował zastrzeżenia z sejmową komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, ta po kilku posiedzeniach zamówiła opinię u eksperta zewnętrznego, który podzielił zastrzeżenia. Taka też opinia trafiła do marszałka.

Ostatecznie dwa tygodnie temu pierwotny wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu marszałek Sejmu zwrócił przedstawicielowi wnioskodawców celem dokonania wskazanych uzupełnień i wprowadzenia poprawek.

Jest śledztwo ws. „ucieczki Ziobry do USA”. Sprawdzają, kto mu pomagał Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o wszczęciu śledztwa dotyczącego okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura sprawdza, czy w ucieczce byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagali prezes TV Republika Tomasz…

Czas do jutra

Termin na przedstawienie poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro. Gdyby wniosek nie został złożony w tym terminie, marszałek musiałby pozostawić sprawę bez dalszego biegu.

Jak udało się jednak nieoficjalnie ustalić, wniosek trafi do marszałka w terminie.

Wnioskodawcy zdążą

Do złożonego w kwietniu pierwotnego tekstu wprowadzono szereg zmian, z których najważniejszą jest usunięcie głównego, zbiorczego zarzutu - chodzi o założenie i kierowanie przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Bez tego wniosek dotyczy więc tylko niezmienionych merytorycznie, bardziej szczegółowych zarzutów. Nie łączy ich jednak kierownicze sprawstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, choć prokuratura przygotowała dla Ziobry zarzut nie tylko działania, ale też założenia i kierowania taką grupą.

Dalsze kroki

Zmodyfikowany przez autorów wniosek po jego przedstawieniu marszałkowi (do jutra) również będzie poddany procedurze sprawdzającej. To może wydłużyć procedurę o kolejne tygodnie i miesiące. Dopiero kiedy wszystkie ewentualne usterki zostaną usunięte, marszałek będzie mógł go skierować do komisji, która zacznie go rozpatrywać. Na początku jednak treść zarzutów zawartych we wniosku musi trafić do samego Zbigniewa Ziobry, co nie będzie łatwe, a potem musi minąć miesiąc na zapoznanie się z nimi i przedstawienie wyjaśnień.

To sprawia, że rozpoczęcie badania 50 zarzutów i 117 dowodów oraz przesłuchania blisko 70 świadków nastąpi na tyle późno, że trudno sobie wyobrazić skończenie tej pracy w ciągu roku.

Poza tym Trybunał Stanu jest od lat instytucją niewydolną i jego istnienie ma tylko symboliczne znaczenie.