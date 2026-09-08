Jest śledztwo ws. „ucieczki Ziobry do USA”. Sprawdzają, kto mu pomagał

RMF24

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o wszczęciu śledztwa dotyczącego okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura sprawdza, czy w ucieczce byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagali prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz europoseł PiS Adam Bielan. „Nikt nie stoi ponad prawem” – podkreślił Szłapka w swoim wpisie na platformie X.

O szczegółach postępowania mówili również posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas briefingu w Sejmie. Według posła Piotra Głowskiego, ucieczka Ziobry do USA nie byłaby możliwa bez wsparcia dwóch osób: Tomasza Sakiewicza i Adama Bielana. Już w maju kancelaria mecenasa Romana Giertycha złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez te osoby. Na początku września Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo.

Śledczy mają ustalić, czy Sakiewicz – prezes i redaktor naczelny TV Republika – pomógł Ziobrze uniknąć zatrzymania i aresztowania, m.in. poprzez nadanie mu statusu korespondenta tej stacji. Prokuratura bada także, czy Sakiewicz zapewniał byłemu ministrowi wsparcie finansowe, organizacyjne i logistyczne.

Rola Adama Bielana pod lupą

Drugą osobą, której dotyczy zawiadomienie, jest Adam Bielan. Jak informuje posłanka Karolina Pawliczak, europoseł PiS miał szerokie kontakty w środowisku Białego Domu i mógł koordynować całą akcję logistyczną oraz transportową związaną z wyjazdem Ziobry do USA.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku poplecznictwa oraz poświadczenia nieprawdy. Prokuratura sprawdza, czy działania Sakiewicza i Bielana mogły utrudnić śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

Kluczowy wątek śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa Zbigniewa Ziobry to jeden z najważniejszych wątków w szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wydawanie poleceń łamania prawa oraz przyznawanie dotacji wybranym podmiotom z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie Ziobro usłyszał 26 zarzutów.

Sąd wydał zgodę na jego aresztowanie, jednak były minister od miesięcy przebywa poza granicami Polski. Najpierw ukrywał się na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbana, a po zmianie władzy w tym kraju – wyjechał do USA.

"Zamierzam korzystać z amerykańskiej wolności". Ziobro w USA "Jestem w Stanach, wczoraj przyleciałem (...). To piękny kraj, najsilniejsza demokracja świata (...). Sądu się nie obawiam, przed sądem stanę, a sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę, to proszę…

TV Republika odpowiada na zarzuty

W odpowiedzi na medialne doniesienia, TV Republika opublikowała oświadczenie, w którym podkreśla, że nie przesądza o winie czy niewinności Zbigniewa Ziobry.

„(...) jednak dostrzegamy poważne nieprawidłowości oraz polityczne naciski mogące wpływać na wymiar sprawiedliwości. Dlatego Telewizja Republika nadal będzie bronić podstawowych praw i wolności obywatelskich, udzielać wsparcia osobom, których prawa będą zagrożone, oraz informować w Polsce i za granicą o konieczności przywrócenia poszanowania prawa i standardów demokratycznych zarówno w Polsce jak i w innych państwach UE” - oświadczył redaktor naczelny tej telewizji.