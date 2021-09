Są tysiące bezpłatnych biletów dla mieszkańców województwa śląskiego do Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO będzie można zwiedzić za darmo dzięki środkom z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. To dobra informacja nie tylko dla mieszkańców, ale także dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które zarządza i opiekuje się zabytkami.

Projekt zgłosił do budżetu jeden z mieszkańców Tarnowskich Gór. Przeszedł weryfikację formalną i został dopuszczony do głosowania. Zadanie zdobyło wystarczającą liczbę głosów i zostało przekazane do realizacji. W kwietniu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował konkurs ofert, który wygrało Stowarzyszenie Góry Kultury z Tarnowskich Gór.

Pojawiła się okazja, aby pomóc Miłośnikom Ziemi Tarnogórskiej stanąć na nogi po długim okresie lockdownu. Wystartowaliśmy więc w konkursie na realizację jednego z zadań zgłoszonych rok temu w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na bezpłatne zwiedzanie Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga - wyjaśnia Prezes Stowarzyszenia Góry Kultury Anna Gołkowska-Dymarczyk.

Zabytki UNESCO utrzymywane są głównie ze środków pochodzących ze sprzedaży biletów. W czasie epidemii, kiedy obiekty kultury były zamknięte, sytuacja finansowa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej dramatycznie się pogorszyła. Środki z budżetu obywatelskiego pozwolą nam odrobić straty po wielomiesięcznym lockdownie - podkreśla Grzegorz Rudnicki ze stowarzyszenia.

Jak skorzystać z bezpłatnych biletów?

Już teraz bezpłatne bilety na zwiedzanie obiektów UNESCO mogą rezerwować grupy zorganizowane (minimum 20-osobowe), czyli m.in. uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych czy grupy senioralne.

Aby skorzystać z oferty, należy skontaktować się telefonicznie Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i umówić termin zwiedzania, a przed rozpoczęciem wycieczki złożyć podpisane oświadczenie opiekuna wycieczki, iż jej uczestnicy mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Oferta dla turystów indywidualnych będzie dostępna od poniedziałku 13 września. Bilety można zdobyć albo poprzez internetowy system sprzedaży, dostępny na stronie www.bilety.kopalniasrebra.pl, albo odwiedzając jeden z obiektów. W tym przypadku również trzeba mieć ze sobą oświadczenie o tym, że jest się mieszkańcem województwa śląskiego.