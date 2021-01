Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie włamania na konta: mailowe i twitterowe posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Postępowanie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Grójcu na Mazowszu. Trafiły już do niej dokumenty w sprawie publikacji na profilach polityka intymnych zdjęć radnej z Mogilna - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Marek Suski / Mateusz Marek / PAP

Rozpoczęło się śledztwo w sprawie włamania na konta mailowe i twitterowe posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Prokuratura ma w planach, jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, przede wszystkim sporządzenie wniosków do firm zawiadujących kontami - mailowym i twitterowym Marka Suskiego - o zwolnienie z tajemnicy i udostępnienie danych pozwalających na prześledzenie połączeń z tymi platformami.



Suski: Żadne tajemnice nie zostały zagrożone

Wiadomo też, że przesłuchano w tej sprawie dwie osoby, które prowadzą politykowi konto w mediach społecznościowych. Sam Suski, który jest członkiem sejmowej komisji ds. służb specjalnych przekonuje, że przez to włamanie żadne tajemnice nie zostały zagrożone. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie ma potrzeby, by służby ochraniały konta najważniejszych osób w państwie. Te z kolei przyznają, że nie ma co do tego regulacji - to prywatna działalność z wykorzystaniem usług prywatnych firm.

Marek Suski zawiadomienie o włamaniu się na jego konta mailowe i twitterowe złożył 18 stycznia. Napisał w nim, że nigdy nie wymieniał się zdjęciami z kobietą, której intymne fotografie pojawiły się na jego profilu w mediach społecznościowych. Poseł twierdził także, że nie zna tej osoby. Najpierw sprawą zajęła się policja, obecnie pracuje nad nią prokuratura rejonowa w Grójcu na Mazowszu.

Podstawą wszczęcia śledztwa jest artykuł Art. 268a. Kodeksu Karnego, § 1., który brzmi następująco: "Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".