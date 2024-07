Marzy ci się zajęcie, które daje satysfakcję i zmienia świata na dobre? Jeśli tak, to wolontariat w Szlachetnej Paczce jest dla Ciebie. 8 lipca ruszyła rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek do Szlachetnej Paczki. W tym roku poszukiwanych jest ponad 10 tys. osób ze wszystkich województw Polski. Żeby dołączyć do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, należy wejść na szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie. Zmieniaj świat na dobre!

/ materiały prasowe /

Mówimy "dobra robota", bo to najlepsze określenie działań naszych wolontariuszy i wolontariuszek w Szlachetnej Paczce. "Dobra robota" zmienia świat wielu ludzi na dobre. Po czym poznamy, że ta "dobra robota" jest rzeczywiście dobra? Po rozświetlonych oczach mamy, która może swoim dzieciakom zrobić w końcu naleśniki na nowej patelni. Po tym, że pani Stefania nie śpi w czapce na głowie, bo ma już opał na zimę. Po tym, że Hanna dojeżdża do szkoły na rowerze i już nie musi sama chodzić 10 km przez las. Po tym, że gdy otwierają się Szlachetne Paczki, cała rodzina skupia się nad nimi i nie dowierza, że to wszystko dla nich! Po tym poznajemy "dobrą robotę" naszych wolontariuszy. Ty też możesz zostać wolontariuszem lub wolontariuszką, wejdź na szlachetnapaczka.pl i dowiedz się więcej - zachęca do wolontariatu Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Dobra robota czeka tuż za rogiem!

Rokrocznie tysiące wolontariuszy i wolontariuszek angażuje się w wolontariat w ramach Szlachetnej Paczki. To osoby, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących, takich jak pan Jan. "Śpimy po harcersku albo jak żołnierze na poligonie" - tłumaczy sytuację swoją i żony pan Jan. A to oznacza, że śpią na kocach na podłodze - mimo wieku i chorób. Kobieta jest po trzech zawałach, mąż ma reumatyzm. Zamiast kuchni mają tylko mały pokój z kuchenką elektryczną, a łazienka to zlew z zimną wodą. Toaletę mają wspólną z sąsiadką na korytarzu. Utrzymują się z emerytur w wysokości ok. 2300 zł. Wolontariusze Paczki docierają do takich osób, poznają ich historię i pośredniczą w przekazaniu pomocy zorganizowanej przez darczyńców. Poczucie, że zrobiło się dobrą robotę pojawia się wtedy, gdy seniorzy tacy jak pan Jan obudzą się wyspani i poczują, że są dla kogoś ważni. A to nie stanie się bez wolontariuszy. W tym roku Szlachetna Paczka poszukuje ponad 10 tys. ochotników z całego kraju.

Dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, wysyłając zgłoszenie na szlachetnapaczka.pl. Zmieniaj świat na dobre!

Zaangażowanie, które zmienia świat na dobre

Dobra robota, która realnie zmienia życie najbardziej potrzebujących, wymaga zaangażowania. Właśnie tak działa wolontariat w Szlachetnej Paczce - dołączają do niego osoby, które wiedzą, że taka praca wymaga czasu, energii i odpowiedniego przygotowania.

Wolontariat w Szlachetnej Paczce najbardziej angażuje wolontariusza lub wolontariuszkę od września do połowy grudnia. Wolontariusze biorą udział w szkoleniu, spotkaniach z potrzebującą rodziną/rodzinami oraz zajmuje się kontaktem z darczyńcą i tworzeniem dokumentacji. Każdy etap zaangażowania wolontariuszy sprawia, że program może działać, niosąc realne wsparcie tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Łączenie wolontariatu z codziennym życiem jest dość proste, ponieważ wolontariat przypomina trochę pracę zdalną, a na pewno jest dość elastyczny. Można go wykonywać, kiedy się chce. Przy czym, trzeba umówić się z rodzinami na konkretne terminy. Podliczyłem ile godzin poświęciłem na roczny udział w Szlachetnej Paczce i było to ok. 50 godzin. Z czego 30 godzin to był Weekend Cudów, a 20 odwiedzanie rodzin i tworzenie opisu, wypełnianie dokumentów. Wydaje mi się, że to nie jest duży nakład pracy - mówi Szymon, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Podobne przemyślenia ma inna wolontariuszka, Monika: - Moim największym strachem był czas. Jestem osobą czynną zawodowo, ale też mamą na pełen etat i zawsze tego, czego mi brakuje, to czasu. Natomiast Szlachetna Paczka pokazała, że dobra organizacja i świetna ekipa pozwalają to wszystko zorganizować".

Jakie wsparcie otrzymasz jako wolontariusz?

Szlachetna Paczka wyposaża wolontariuszy w narzędzia, które wspierają ich w działaniu. To kilkugodzinne wdrożenie w rolę wolontariusza; e-learningi, podczas, których dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami, na co zwracać uwagę; to też pomocne materiały (takie jak procedury, scenariusze) oraz wsparcie merytoryczne Paczki.

Główne zadania wolontariusza w Szlachetnej Paczce:

· Osoba zaangażowana w wolontariat w Szlachetnej Paczce odwiedza potrzebujące rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej sytuacji. Rozmawia z nimi, poznaje ich historie i opisuje je. Następnie wskazuje Rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki.

· Pomaga łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały. Pomaga darczyńcom i darczyńczyniom przygotować wsparcie adekwatne do potrzeb konkretnej rodziny w potrzebie.

Wolontariusze podczas swojej pracy doświadczają różnych emocji: radości, wzruszenia, dumy, ale również tych trudniejszych, które w dłuższej perspektywie prowadzą do dobrych efektów - pozwalają się wzmocnić i rozwijać. Wolontariat w Szlachetnej Paczce umożliwia również spojrzenie na świat i swoje życie z innej perspektywy. Dzięki temu zaangażowaniu wolontariusz może bardziej doceniać to, co ma i zyskuje świadomość, że może przyczynić się do zmiany w życiu tych, którzy mają mniej.

W trakcie całej edycji poznawałam siebie na nowo. Dużo bardziej doceniam to, co mam. Kiedy pojawiłam się u rodziny i słyszałam, że potrzebuje kilogram cukru albo mąkę, a ja wiem, że mogę sobie na to pozwolić każdego dnia. To też pokazuje, jak wiele mam. Doceniam jeszcze bardziej moją rodzinę i to, w jakim miejscu jestem dzisiaj, a także to, że realnie mogę poprzez swój czas pomóc innym - mówi Monika, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

To wymagająca praca, dająca ogrom satysfakcji, po wykonaniu której "dobra robota" jest najtrafniejszym komentarzem.

Jak zostać wolontariuszem lub wolontariuszką? Krótka instrukcja:

1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online.

4. W tym czasie możesz poczytać o Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl

A wszystko zaczyna się od podjęcia dobrej decyzji! Dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, wysyłając zgłoszenie na szlachetnapaczka.pl. Zmieniaj świat na dobre!