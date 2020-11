Wiele rodzin nadal potrzebuje pomocy w zakupie laptopów do nauki dla swoich dzieci. Takie gwiazdkowe prezenty chce im sprawić Fundacja Brat Słońce ojców Franciszkanów. "Czasami w rodzinach wielodzietnych jest jedno albo dwa urządzenia, a np. w tym samym czasie o 8 rano musi do lekcji przystąpić kilkoro dzieci. Zbieramy fundusze, które chcemy przeznaczyć na laptopy dla dzieci z wielodzietnych, ubogich rodzin - mówi ojciec Jan Maria Szewek, zachęcając do wzięcia udziału w zbiórce. Fundacja chce pomóc przynajmniej stu rodzinom z całej Polski.

REKLAMA