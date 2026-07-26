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„Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (10:15)

„Dzisiejszej nocy na Kijów znów spadły rosyjskie rakiety balistyczne (...). Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru. Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów” - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów”
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. Dawid Wolski /East News
  • W nocy rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały Kijów oraz inne ukraińskie obwody. Zdjęcia i filmy znajdziesz poniżej.
  • Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że odpowiedzią na rosyjski terror musi być wzmożona determinacja wolnego świata, wzmocnienie obrony Polski oraz wsparcie dla Ukrainy, która zużywa siły armii Kremla.
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Wicepremier: Ukraina zużywa siły armii Kremla

Dziś o poranku szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował kolejny nocny atak Rosji na Ukrainę, w którym - jak wiadomo do tej pory - zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwójka dzieci. Wiele osób straciło dach nad głową. Jak podają Siły Powietrzne Ukrainy, Rosja do ataku użyła m.in. S8000 Banderol - hybrydy pocisku manewrującego i drona kamikadze, pocisków balistycznych Iskander-M/S-400, rakietowych - m.in. Ch-59/69 i RM-48U - oraz dronów typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych.

Dzisiejszej nocy na Kijów znów spadły rosyjskie rakiety balistyczne. Atak wywołał pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach stolicy Ukrainy. Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru. Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów. Dlatego wzmacniamy własną obronę, wspieramy Ukrainę, która zużywa siły armii Kremla i rozwijamy strategiczne sojusze w ramach NATO i Unii Europejskiej - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Zaatakowano nie tylko Kijów i obwód kijowski, ale także m.in. Charków czy Krzywy Róg.

„Obwody chersoński, doniecki, dniepropietrowski, charkowski, sumski, odeski, mikołajowski, zaporoski i czernihowski, a także Kijów, znalazły się pod ostrzałem. Łącznie w tym tygodniu Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie niemal 1700 dronów, ponad 1630 kierowanych bomb lotniczych oraz 95 rakiet różnych typów, z czego ponad połowa to rakiety balistyczne. Każda rakieta przechwytująca właśnie teraz dosłownie pomaga ratować życie, jeśli jest tutaj, w ukraińskich systemach, a nie w magazynach naszych partnerów. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają dokładnie w ten sposób” - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Źródło: RMF24
Tagi: Rosja Władysław Kosiniak-Kamysz Kijów

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