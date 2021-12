Prokuratura Rejonowa we Włodawie na Lubelszczyźnie zajmuje się sprawą 86-letniej kobiety porzuconej na pastwę losu. 10 listopada pracownicy opieki społecznej znaleźli seniorkę w opłakanym stanie. Była wygłodzona, wychłodzona, leżała w łóżku we własnych odchodach, w odleżynach zalęgły się robaki. Pogotowie przewiozło kobietę do szpitala, gdzie dwa tygodnie późnej zmarła.

