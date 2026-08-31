RMF FM znów na szczycie. Jest nowe badanie opiniotwórczości

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Radio RMF FM kolejny raz wyprzedziło konkurencję i znalazło się na szczycie listy najbardziej opiniotwórczych rozgłośni. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, w lipcu dziennikarze innych stacji powoływali się na informacje RMF FM ponad 2,3 tys. razy.

IMM odnotowuje, że jednym z najczęściej cytowanych materiałów RMF FM był w lipcu wywiad z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Dotyczył on projektu ws. wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego.

To jest podatek sprawiedliwościowy od wielkich platform, które zarabiają na polskich użytkownikach – wskazał rozmówca Piotra Salaka. Podkreślał też, że nie chodzi o podatek „antyamerykański”.

Warto podkreślić, że Radio RMF FM znacząco wyprzedziło inne rozgłośnie, jeśli chodzi o liczbę cytatów.

Najbardziej opiniotwórcze stacje radiowe - lipiec 2026 r. / materiały prasowe

Nasze informacje były cytowane w lipcu 2320 razy. To dało RMF FM siódme miejsce w ogólnym rankingu cytowalności, obejmującym także gazety i telewizje.

Ogólny ranking cytowalności - lipiec 2026 r. / materiały prasowe

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje przeprowadzono na podstawie 53 926 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.

Badanie dotyczy okresu 1-31 lipca 2026 roku.

