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RMF FM znów na szczycie. Jest nowe badanie opiniotwórczości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (14:20)

Radio RMF FM kolejny raz wyprzedziło konkurencję i znalazło się na szczycie listy najbardziej opiniotwórczych rozgłośni. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, w lipcu dziennikarze innych stacji powoływali się na informacje RMF FM ponad 2,3 tys. razy.

RMF FM znów na szczycie. Jest nowe badanie opiniotwórczości
RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową lipca (fot. Maciej Nycz) /RMF FM

IMM odnotowuje, że jednym z najczęściej cytowanych materiałów RMF FM był w lipcu wywiad z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Dotyczył on projektu ws. wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego. 

To jest podatek sprawiedliwościowy od wielkich platform, które zarabiają na polskich użytkownikach – wskazał rozmówca Piotra Salaka. Podkreślał też, że nie chodzi o podatek „antyamerykański”. 

Warto podkreślić, że Radio RMF FM znacząco wyprzedziło inne rozgłośnie, jeśli chodzi o liczbę cytatów. 

Nasze informacje były cytowane w lipcu 2320 razy. To dało RMF FM siódme miejsce w ogólnym rankingu cytowalności, obejmującym także gazety i telewizje. 

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje przeprowadzono na podstawie 53 926 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.

Badanie dotyczy okresu 1-31 lipca 2026 roku.
 


Źródło: RMF24
Tagi: RMF FM
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