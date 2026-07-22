Kiedy zostanie ogłoszony projekt podatku cyfrowego w Polsce? Gawkowski wskazał termin

RMF24

W lipcu zostanie ogłoszony projekt podatku cyfrowego w Polsce – poinformował Krzysztof Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM. „Projekt jest już ujawniony, (ale) zostanie ogłoszony na stronach, bo to jest różnica. My już przedstawiliśmy ten projekt kilka miesięcy temu” – podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji. Polityk Lewicy ocenił, że „to nie jest podatek antyamerykański”. „To jest podatek sprawiedliwościowy od wielkich platform, które zarabiają na polskich użytkownikach” – wskazał rozmówca Piotra Salaka.

„Podszywają się pod polskich polityków, urzędników”. Gawkowski o rosyjskich działaniach w sieci

Rosjanie mają coraz więcej środków, by siać dezinformację w Polsce; próby przełamania polskich systemów przez Rosjan występują niemal codziennie – przekazał Krzysztof Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM. Wicepremier i minister cyfryzacji wskazał, że rosyjskie służby podszywają pod polskich polityków i urzędników za pomocą internetowych komunikatorów, np. na Signalu.

Obserwujemy od dłuższego czasu zintensyfikowanie rosyjskich aktywności w sieci na polskim kierunku – podkreślił rozmówca Piotra Salaka.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.