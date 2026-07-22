Kiedy zostanie ogłoszony projekt podatku cyfrowego w Polsce? Gawkowski wskazał termin

„Podszywają się pod polskich polityków, urzędników”. Gawkowski o rosyjskich działaniach w sieci
Rosjanie mają coraz więcej środków, by siać dezinformację w Polsce; próby przełamania polskich systemów przez Rosjan występują niemal codziennie – przekazał Krzysztof Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM. Wicepremier i minister cyfryzacji wskazał, że rosyjskie służby podszywają pod polskich polityków i urzędników za pomocą internetowych komunikatorów, np. na Signalu.
Obserwujemy od dłuższego czasu zintensyfikowanie rosyjskich aktywności w sieci na polskim kierunku – podkreślił rozmówca Piotra Salaka.
Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.
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