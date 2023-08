Rzeczpospolita najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Na drugim miejscu znalazł się TVN24 z liczbą prawie 2,9 tys. odwołań w innych tytułach, a trzecią pozycję zajmuje Wirtualna Polska, którą cytowano wówczas 2,8 tys. razy. RMF FM z wynikiem ponad 2,5 tys. odniesień w innych mediach stale utrzymuje się na szczycie najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych.

W zestawieniu TOP 15 najczęściej cytowanych tytułów mediowych w czerwcu największy udział ma telewizja — 33 proc., reprezentowana przez TVN24, TVP Info, Polsat News, TVN oraz TVP1. Po 27 proc. udziału w rankingu przypada portalom internetowym (Wirtualna Polska, Interia, Onet i Wirtualne Media) oraz prasie w kolejności Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Super Express, Fakt. 13 proc. mają stacje radiowe RMF FM oraz Radio ZET.

Na pierwsze miejsce w rankingu ogólnym najbardziej opiniotwórczych mediów powraca Rzeczpospolita z wynikiem blisko 3 tys. cytowań. W czerwcu polskie media często powoływały się na wywiad Jacka Nizinkiewicza z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, który komentował swój udział w marszu 4 czerwca w Warszawie oraz wrócił pamięcią do wydarzeń z 1989.

Na drugiej pozycji utrzymuje się TVN24 wzmiankowany przez inne tytuły mediowe prawie 2,9 tys. razy. Dziennikarz redakcji Maciej Knapik jako pierwszy poinformował o wynikach analizy budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, według której resort ten przyznał 6 mln dotacji organizacjom nieuprawnionym i fundacjom bez doświadczenia w ramach tzw. programu "willa plus".

RMF FM z wynikiem ponad 2,5 tys. odniesień w innych mediach stale utrzymuje się na szczycie najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. W czerwcu na antenie wypowiedział się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, informując o najnowszych ustaleniach dotyczących programu "bezpieczny kredyt", który wprowadzono 1 lipca.

Na pierwsze miejsce rankingu portali internetowych powraca Wirtualna Polska, do której informacji dziennikarze odwoływali się 2,8 tys. razy. Na drugą pozycję awansuje Interia z liczbą ponad 1,8 tys. cytowań. Dziennikarze portalu jako pierwsi poinformowali o złożeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego wniosku ws. ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Miało to związek ze sporem między sędziami w TK, którzy kwestionują prezesurę sędzi Julii Przyłębskiej. Podium zestawienia tym razem zamyka Onet wzmiankowany 1,7 tys. razy, którego redakcja opublikowała między innymi nowe informacje dotyczące niepokojącego wzrostu o 1000 proc. akcji Elektrociepłowni Będzin. Portal przeprowadził wówczas wywiad z wiceprezesem EC Będzin, który zapowiedział, że zarząd złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 42 303 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1-30 czerwca 2023 roku.

