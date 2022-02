Szkielet kobiety, która żyła najprawdopodobniej w XVI/XVII wieku oraz liczne artefakty z tamtego czasu, w tym ceramikę, zdobione guziki, gwizdek w kształcie ptaszka, fajki odkryli archeolodzy podczas remontu w Kossakówce – dawnym domu malarza Juliusza Kossaka w Krakowie. O znaleziskach poinformowało Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, którego oddziałem jest Kossakówka.

Kossakówka, zdj. archiwalne / Jacek Bednarczyk / PAP

W trakcie prac remontowych natrafiliśmy na dużą serię obiektów archeologicznych. Ponieważ obiekt jest nowożytny, nie spodziewaliśmy się odkryć na taką skalę - powiedział kierownik badań archeologicznych w Kossakówce Szymon Pawlikowski w nagraniu udostępnionym w internecie. Wśród znalezionych artefaktów są przedmioty życia codziennego Kossaków, ale i ludzi, którzy zamieszkiwali ten teren zanim powstał obiekt. Archeolodzy natrafili na serię przedmiotów ceramicznych, z metalu, szkła, z kości, z rogu.

Podczas prac przy fundamentach obiektu na głębokości ok. 3,5 m badacze odnaleźli grób, a w nim szkielet. Obiekt ten jest nietypowy, ponieważ w tym rejonie nie było potwierdzonego cmentarzyska - powiedział Pawlikowski. Wstępne badania antropologiczne określiły, że to szkielet kobiety w wieku od 25 do 35 lat. Nie jest znana przyczyna jej śmierci. Materiał archeologiczny znaleziony w pobliżu pochówku wskazuje, że kobieta żyła w XVI/XVII wieku.



Według archeologa Patryka Sewuloka wśród najciekawszych znalezionych przedmiotów są ładnie zdobione guziki, monety, fajki. Szczególnie interesujący jest - jego zdaniem - gwizdek w kształcie ptaszka, taki jak i dzisiaj można kupić jako pamiątkę w Krakowie. Odnaleziony gwizdek jest datowany na XVI/XVII w., co świadczyłoby o tym, że już wówczas przedmiot ten był znany. Archeolog zwrócił uwagę również na przedmiot kościany (przekłuwacz), służący do przekuwania skóry, by nawlekać nić lub rzemień.



Gigantyczne koszty remontu

Kossakówka jest własnością miasta Krakowa, oddziałem Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Po remoncie ma to być miejsce poświęcone rodzinie malarza Juliusza Kossaka.



Kosztorys remontu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz aranżacją wnętrz i przygotowaniem ekspozycji to ok. 7,5 mln zł. Remont jest finansowany ze środków miasta, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Miasto liczy też na fundusze unijne. Muzeum ma nadzieję, że w 2025 r. nowy oddział będzie już dostępny dla zwiedzających.



Willa Kossakówka jest w centrum Krakowa. Neogotycki dworek, otoczony ogrodem, zakupił w 1869 r. malarz Juliusz Kossak. Mieściła się tam jego pracownia, a później także pracownia jego syna Wojciecha. Willa stała się domem rodzinnym dla następnego pokolenia artystycznej rodziny, dzieci Wojciecha: Jerzego Kossaka, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec.

Przed II wojną światową Kossakówka była miejscem spotkań inteligencji i środowiska artystycznego Krakowa. Po wojnie budynek miał być wyburzony, ale rodzina wywalczyła uznanie go za pamiątkę narodową. Zespół zabudowań trafił do rejestru zabytków w 1960 r. W latach 80. XX w. dworek zaczął podupadać.

