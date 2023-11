Przeprowadzka to czas pełen nadziei na nowe, ale też potencjalny stres związany z pakowaniem, organizacją i przechowywaniem rzeczy. Dlatego mamy dla ciebie kilka cennych tipów, które ułatwią to wyzwanie.

Pakuj się z głową - etykietuj wszystko

Jedną z kluczowych strategii, szczególnie podczas przeprowadzek, jest etykietowanie pudełek. Użyj wyraźnych naklejek lub pisz markerem na kartonach, aby wiedzieć, co znajduje się w danym pojemniku. "Kuchnia - naczynia", "Sypialnia - ubrania", czy "Dla dziecka - zabawki" - takie oznaczenia ułatwią późniejsze rozpakowywanie i odnalezienie rzeczy, która okaże się potrzebna zanim remont lub przeprowadzka się skończą.

Zrób selekcję

Jeśli zaplanujesz remont lub przeprowadzkę, zacznij pakowanie odpowiednio wcześniej. Rozpocznij od rzeczy najrzadziej używanych. Wykorzystaj ten moment na selekcję posiadanych przedmiotów. Możesz oddać, sprzedać lub wyrzucić te rzeczy, które nie są Ci już potrzebne. To świetny sposób na zmniejszenie ilości rzeczy do przewiezienia.

Logistyka przeprowadzki

Jeśli remont lub przeprowadzka tego wymaga, skorzystaj z pomocy profesjonalnych firm przeprowadzkowych. W Trójmieście znajdziesz ich wiele. Warto wcześniej sprawdzić opinie i zapoznać się z dokładną wyceną usługi.

Wygodne przechowywanie w trakcie remontu

W trakcie remontu lub przeprowadzki często potrzebne jest tymczasowe przechowywanie rzeczy. Zwykle wtedy prosimy o pomoc rodzinę i przyjaciół. Jednak od jakiegoś czasu na polskim rynku dostępne jest dużo lepsze rozwiązanie - są to usługi self storage, takie jak Less Mess Storage. A co to właściwie jest? Self storage to różnych rozmiarów pomieszczenia do przechowywania, które można wynająć nawet na krótki czas. W Trójmieście znaleźć je można w okolicach Gdyni w Rumii oraz w pobliżu Gdańska w Kowalach. Dodatkowo na miejscu można kupić kartony oraz etykiety i inne niezbędne do pakowania i przeprowadzki akcesoria. Cennik takich usług możesz sprawdzić tutaj.

Wynajmując pomieszczenie, do swoich rzeczy masz dostęp przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Jest to też wygodne miejsce, do którego możesz przewieźć lub zamówić rzeczy do remontowanego lub nowego mieszkania zanim będzie ono wykończone i trafią na docelowe miejsce. Pomieszczenia są zamykane, a budynki monitorowane więc jest tu dużo bezpieczniej niż w remontowanych mieszkaniach, gdzie w przypadku nowych inwestycji kręci się dużo osób i często dochodzi tam do kradzieży. Zadbano także o odpowiednie warunki przechowywania, w tym temperaturę i wilgotność, dzięki czemu twoje rzeczy będą tam bezpieczne.

Planowanie przestrzeni w nowym miejscu

Przed rozpakowaniem ważne jest zagospodarowanie przestrzeni w nowym lub odświeżonym miejscu. Dzięki wcześniejszemu wyobrażeniu sobie, gdzie coś będzie stało, unikniesz zbędnego chaosu podczas rozpakowywania.

Przeprowadzka może być wyzwaniem, ale z odpowiednią organizacją i planowaniem, można ją zrobić bez stresu. Trójmiasto oferuje wiele lokalnych rozwiązań, które ułatwiają cały proces, a usługi self storage, takie jak Less Mess Storage stanowią wygodne rozwiązanie na czas remontu. Pamiętaj o planowaniu - to klucz do sukcesu!

