Ponad siedem tysięcy policjantów zapowiedziało chęć odejścia ze służby w 2023 roku - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. W zeszłym tygodniu Komenda Główna Policji zakończyła zbierać deklaracje w tej sprawie. To rekordowa liczba, biorąc pod uwagę ostatnie lata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W kolejnym roku ze służby chce odejść dwa razy więcej funkcjonariuszy niż bywało to w poprzednich latach. Dla znacznej części policjantów takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż pozostanie w zawodzie.

W 2023 roku policjanci odchodzący na emeryturę mogą skorzystać bowiem z nakładających się przepisów - to podwyżka z waloryzacją uposażenia i wysoka waloryzacja świadczenia emerytalnego.

Zrezygnować chcą doświadczeni policjanci

Odejście siedmiu tysięcy policjantów musi wpłynąć na jakość służby. Tym bardziej, że zrezygnować chcą najbardziej doświadczeni funkcjonariusze.

Wprawdzie przy dużej mobilizacji szkoły policyjne są w stanie w ciągu roku przeszkolić podobną liczbę funkcjonariuszy, to będą oni musieli jeszcze przez lata zdobywać doświadczenie.

"Czeka nas ciężki rok. Musimy się liczyć z kadrową katastrofą" - mówili reporterowi RMF FM nie tylko związkowcy, ale także oficerowie pełniący wysokie funkcje w policji.

Szefostwo policji zapewnia, że robi co może, by utrzymać policjantów w służbie. Jako przykład podaje tak zwane "dziadkowe", czyli wysokie dodatki dla funkcjonariuszy z ponad 25-letnim stażem. Mowa też o zwiększaniu wynagrodzeń.

Protest policyjnych związkowców

Jak informowaliśmy w poniedziałek, zarząd NSZZ Policjantów podjął decyzję o proteście policyjnych związkowców. Tego dnia odbyło się spotkanie z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem.

Policjanci domagają się przede wszystkim podniesienia waloryzacji uposażeń do poziomu 20 procent. Rząd proponuje niespełna 8 procent.

Podczas rozmów nie padła nowa propozycja, a jedynie obietnica lobbowania w rządzie za postulatami mundurowych. Wiceminister Wąsik obiecał, że będzie przekonywał ministra Mariusza Kamińskiego i rząd do dwóch rozwiązań finansowych.

Po pierwsze, by dodatek służbowy, doliczany po jednym procencie za rok po 15. roku służby, wliczał się do emerytury. Po drugie, by podnieść z 1 do 6 procent kwoty bazowej tak zwany dodatek terenowy i przyznawać go bezwarunkowo za skierowanie do akcji.