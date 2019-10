Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła 42-latka o zabójstwo mężczyzny w jednym ze słupskich hoteli. Według śledczych, Piotr O. miał pobić Jacka B., przywiązać do jego szyi telewizor i wypchnąć go z pokoju z trzeciego piętra. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu.

Zdj. ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku poinformował we wtorek o skierowaniu do sądu okręgowego aktu oskarżenia przeciwko 42-letniemu Piotrowi O., w którym zarzuciła mu zabójstwo Jacka B. oraz kradzież samochodu, prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i wywieranie groźbą wpływu na zeznania świadka.

Piotr O. został przebadany psychiatrycznie i biegli orzekli - jak poinformował Wnuk - że podejrzany był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw, w tym zbrodni zabójstwa.

Wobec Piotra O. jest stosowany tymczasowy areszt. Za zabójstwo grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia albo dożywocie. Za popełnienie pozostałych przestępstw - do 2 i do 5 lat więzienia. Mężczyzna dotychczas nie był sądownie karany.

Do zabójstwa doszło 23 listopada 2018 r. w jednym ze słupskich hoteli. Według śledczych, Piotr O. pobił Jacka B., przywiązał telewizor kineskopowy kablem zasilającym do jego szyi i wypchnął ofiarę przez okno na trzecim piętrze. Jacek B. spadł na dziedziniec hotelu. Obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli nietrzeźwi.

W wyniku wielonarządowych wewnętrznych obrażeń ciała, w tym złamań kręgosłupa, złamania mostu klatki piersiowej i żeber, Jacek B. zmarł 24 listopada w słupskim szpitalu.

Wnuk poinformował, że "tłem dokonanego zabójstwa była rywalizacja o kobietę, która w chwili zdarzenia towarzyszyła Jackowi B.". Wcześniej wszyscy razem pili alkohol. Piotr O. po dokonaniu zabójstwa groził kobiecie pobiciem w celu zmuszenia jej do złożenia zeznań z wersją zdarzeń pozwalającą mu uniknąć odpowiedzialności karnej za śmierć Jacka B. Uciekł z miejsca przestępstwa kradzionym samochodem i prowadził go w stanie nietrzeźwości. Miał prawie 1,5 promila alkoholu we krwi.

Piotr O. został przesłuchany w charakterze podejrzanego i przyznał się jedynie do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.