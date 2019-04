Zarzuty kradzieży pieniędzy z jednej z parafii w Zamościu (Lubelskie) usłyszeli dwaj mężczyźni i kobieta, którzy w Wielką Sobotę przyszli do kościoła po dary żywnościowe, ale z plebanii zabrali jeszcze 4 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Przyznali się do zarzucanych im czynów. Policjanci odzyskali też skradzione pieniądze - poinformowała asp. Dorota Krukowska-Bubiło z komendy policji w Zamościu.

O kradzieży pieniędzy z terenu jednej z zamojskich parafii rzymskokatolickich dyżurny policji został poinformowany w sobotnie popołudnie. Do kradzieży doszło pod nieobecność proboszcza. Osoby przebywające wtedy na terenie kościoła, zrelacjonowały, że do plebanii weszły trzy osoby, które przyszły pod pretekstem odebrania od proboszcza darów żywnościowych - podała Krukowska-Bubiło.



Według ustaleń policji osoby te były nietrzeźwe, otrzymały paczki z żywnością.



Kiedy proboszcz wrócił na plebanię, zauważył, że w pozostawionym tam portfelu brakuje blisko 4 tys. zł. należących do parafii.



Jeden z podejrzewanych o kradzież, 34-letni mieszkaniec Zamościa, został zatrzymany w Zamościu niespełna godzinę po zgłoszeniu. W czasie zatrzymania był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad trzy promile alkoholu - dodała Krukowska-Bubiło.



Policjanci ustalili również, że pozostali sprawcy, 35-letni mężczyzna i jego 36-letnia znajoma z powiatu biłgorajskiego, bezpośrednio po kradzieży pojechali do Biłgoraja. Zostali zatrzymani tego samego dnia przez biłgorajskich policjantów.



Policjanci odzyskali skradzione pieniądze, którymi sprawcy kradzieży podzielili się między sobą.



Za zarzucone im przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.