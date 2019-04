Seria zamachów terrorystycznych na Sri Lance, w których zginęło 290 ludzi, wybory prezydenckie na Ukrainie, które wygrał aktor i komik Wołodymyr Zełenski, i spalenie kukły Żyda w podkarpackim Pruchniku - to najważniejsze wydarzenia mijającego świątecznego weekendu. Co jeszcze się działo? Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najistotniejszych zdarzeń ostatnich trzech dni!

