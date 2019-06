Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło w Olsztynie na ulicy Limanowskiego. Matka i dziecko prawidłowo przechodzący na przejściu dla pieszych zostali potrąceni. Film z tego zdarzenia udostępniła olsztyńska policja.

Kierująca wjechała „na czerwonym”. Matka z 5-latkiem potrąceni na przejściu dla pieszych Policja

Kamera uwieczniła, jak 24-latka jadąca volkswagenem wjechała na skrzyżowanie, mimo że miała czerwone światło. Kobieta nie była w stanie zatrzymać samochodu przed przejściem dla pieszych, na którym znajdowała się matka z pięcioletnim dzieckiem i dwie inne osoby.

24-latka potrąciła matkę i dziecko. Na miejsce szybko zostały wezwane służby ratunkowe, a do ich przyjazdu potrąconymi zaopiekowali się świadkowie. Choć wyglądało to bardzo groźnie, to na szczęście tym razem skończyło się jedynie na ogólnych potłuczeniach.

Policjanci, którzy zostali wezwani przez świadków na miejsce zdarzenia, zatrzymali kierującej prawo jazdy. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem.