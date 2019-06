Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 65 w Knyszynie (woj. podlaskie). Ruch jest tam zablokowany. Policja zorganizowała objazdy ulicami miasta.

Policja wstępnie ustaliła, że 56-letni kierowca hyundaia nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa przejazdu 53-letniemu kierowcy volkswagena i doprowadził do wypadku.



Uderzenie było tak silne, że jedno z aut przewróciło się na dach. Ranni zostali nie tylko kierowcy obu samochodów, ale też dwaj pasażerowie z hyundaia. Wszyscy trafili do szpitala.



Do zakończenia czynności w miejscu wypadku zorganizowane zostały objazdy ulicami Knyszyna.