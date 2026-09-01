Przełom ws. zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Jaka kwota trafi do Polski?

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Polska dostanie w przyszłym roku ok. 400 mln euro z Unii Europejskiej za przekazaną Ukrainie broń. Jest też dodatkowa pula, z której możemy otrzymać do 30 mln euro – ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Wiceszef MON: To będzie spory zastrzyk pieniędzy

Brukselska korespondentka RMF FM ustaliła, że Polska ma zagwarantowane około 400 mln euro zwrotu z unijnego Funduszu Pokojowego za broń przekazaną Ukrainie. Pieniądze mają trafić do naszego kraju w 2027 roku. Chodzi o środki, które przez 3 lata blokowały Węgry rządzone przez Viktora Orbana.

Informacje RMF FM potwierdził po spotkaniu ministrów obrony UE w Irlandii wiceminister obrony Paweł Zalewski. To będzie spory zastrzyk pieniędzy, które zasilą w przyszłym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – powiedział w rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginon. Polska jeszcze przed węgierską blokadą zwrotów z Funduszu Pokojowego otrzymała z tego mechanizmu około 830 mln euro.

Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, nasz kraj może jeszcze dostać od 10 do 30 mln euro z dodatkowej puli. Ostateczna kwota zależy od finalnego podziału pieniędzy, który wciąż negocjują państwa UE. Porozumienie blokuje obecnie Francja. Paryż chce więcej zwrotów i kłóci się w tej sprawie z Berlinem, który oczekuje przekazania większych środków na rzecz Ukrainy.

Dlaczego Polska może nie dostać pełnego zwrotu z Brukseli za broń dla Ukrainy? Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu z Brukseli za przekazaną Ukrainie broń - ustaliła dziennikarka RMF FM. Mimo że Węgry odblokowały po trzech latach 6,6 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju (EPF), Polska może nie otrzymać…

Kto dostanie największy przelew?

Przez trzy lata, gdy Węgry blokowały wypłaty z Funduszu Pokojowego, Niemcy i inne państwa przekazywały Ukrainie ogromne ilości uzbrojenia, przez co udział Polski w puli do podziału proporcjonalnie się zmniejszył. Najwięcej środków mogą więc dostać właśnie Niemcy, bo są największym płatnikiem UE i jednocześnie jednym z państw, które przekazały Ukrainie najwięcej sprzętu wojskowego.

Węgry po odejściu Viktora Orbana odblokowały w czerwcu po około trzech latach 6,6 mld euro z Funduszu Pokojowego. Ponieważ państwa UE zgłosiły Brukseli wydatki za broń dla Ukrainy daleko przekraczające tę sumę, padła propozycja odejścia od zasady pełnego zwrotu i podziału na trzy cele: częściową refundację dla państw za już przekazaną broń, nowe wspólne zamówienia wojskowe dla Ukrainy oraz utrzymanie unijnej misji szkoleniowej EUMAM Ukraine.

Miliard na nowe zamówienia dla Ukrainy

Wiceminister Paweł Zalewski poinformował, że w ramach nowego podziału ministrowie obrony UE dali dzisiaj „zielone światło”, by 1 mld euro przeznaczyć na nowe zamówienia uzbrojenia dla Ukrainy, a około 900 mln euro na unijną misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy (EUMAM), która odbywa się między innymi w Polsce.

Odchodzimy od zwrotów – wyjaśnił wiceminister. Chodzi o zmianę sposobu wykorzystywania pieniędzy. Zamiast kolejnych refundacji dla państw członkowskich środki mają być coraz szerzej przekazywane bezpośrednio na potrzeby Ukrainy.

Jeśli uwzględnić około 830 mln euro, które Polska już otrzymała, oraz kolejne 400 mln euro zagwarantowane na 2027 rok, łączna kwota unijnego zwrotu za polską pomoc wojskową dla Ukrainy wyniesie około 1,2 mld euro.