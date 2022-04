Pomoc dla Polaków goszczących uchodźców z Ukrainy, tzw. 40+, zostanie przedłużona. Jak poinformował Paweł Szefernaker z Kancelarii Premiera, rząd wydłuża wsparcie dla tych, którzy przyjmą uchodźców o 60 dni.

Uchodźcy w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie pod Warszawą / Rafał Guz / PAP

Zasady dofinansowania się nie zmieniają - czyli łącznie przez 120 dni od przyjęcia uchodźcy z Ukrainy pod swój dach, można na wniosek złożony w urzędzie gminy, otrzymywać wsparcie od rządu - to 40 złotych za dzień za uchodźcę.

Dziś chcemy jasno stwierdzić, że te kolejne 60 dni to jest czas którego nie planujemy przedłużać, planujemy go przedłużać tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i Paweł Szefernaker.

Rząd ma też już pierwsze szacunki. Z tego typu wsparcia - czyli tzw. 40+ może skorzystać ok. 600 tysięcy osób. Wiceszef resortu podał też dane dotyczące numeru PESEL - wyrobiło go już 916 tysięcy Ukraińców, z czego ponad połowa to dzieci, reszta w większości to kobiety.