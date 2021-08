Rolnicy od rana blokują drogi w kilkunastu miejscach Polski. W ten sposób domagają się rozmów z rządem miedzy innymi o problemach ze sprzedażą trzody chlewnej z powodu epidemii ASF. Pierwsze protesty AgroUnii ruszyły o godzinie 8:00. Niektóre blokady dróg potrwają do jutra i na pewno dadzą się we znaki kierowcom.

Rolnicy będą blokować drogi w kilkunastu miastach w Polsce / Tomasz Waszczuk / PAP

Dzisiejsze i jutrzejsze blokady to odpowiedź rolników na słowa premiera Morawieckiego, który, ich zdaniem, obraził ich wysyłając policję na zeszłotygodniowe protesty.



Trzeba skończyć z fikcją, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje wieś. Jest całkiem inaczej - mówił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Zapowiedział, że rolnicy z AgroUnii będą strajkować do skutku. Co więcej stwierdził, że to, co będzie działo się 24 i 25 sierpnia, to dopiero "początek tego wszystkiego, co będzie działo się na jesieni".

Gdzie będą blokady w Małopolsce?

W Małopolsce utrudnienia dziś czekają kierowców w dwóch miejscach. Od godzinie 8:00 rozpoczął się przejazd ciągników i maszyn rolniczych drogą krajową numer 94 - to droga równoległa do autostrady A4.



Rolnicy wyjechali z Brzeska i przez Bochnię jadą do Targowiska. Następnie zawrócą i tą samą trasą wrócą do Brzeska.



Do północy potrwa blokada drogi krajowej numer 79 w Wawrzeńczycach. To droga pomiędzy Krakowem a Sandomierzem. Protestujący nie przepuszczają tam żadnych pojazdów. Policja wyznaczyła objazd przez Niepołomice drogą wojewódzką numer 964.

Rolnicy blokują drogi w Małopolsce Jacek Skóra / RMF24

Blokady na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W Rzeszowie są zablokowane dwa główne ronda i łącząca je ulica Wojska Polskiego. Przez rondo Kuronia, czyli węzeł autostrady Rzeszów-Wschód, można przejechać tylko na wprost w relacji Kraków-Przemyśl.



W mieście zablokowane jest rondo Pobitno, a to oznacza objazdy miejskimi ulicami - także dla kilkunastu linii komunikacji miejskiej.



Na Lubelszczyźnie należy spodziewać się dwóch blokad. Jedna na drodze krajowej numer 19 pod Radzyniem Podlaskim, na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 63. Druga blokada jest w Wólce Zastawskiej, na drodze krajowej numer 76 w kierunku Łukowa.

Utrudnienia w Łódzkiem

O godzinie 8:00 ruszyła 48-godzinna blokada drogi krajowej nr 12 w Srocku.

Blokada będzie obejmowała nieco ponad 2-kilometrowy odcinek trasy na wysokości Srocka - poinformował rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski.



W związku z przewidywanymi utrudnieniami policja wyznaczyła objazdy. Jadący drogą S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy, podróżując w kierunku Łodzi powinni zjechać z węzła Piotrków Trybunalski Wschód na drogę wojewódzką 716 (do Łodzi i Brzezin). Alternatywą jest dotarcie do węzła Piotrków Trybunalski Południe (A1/DK74j), zawrócenie na węźle i kontynuacja podróży autostradą A1. Z kolei jadący w kierunku Katowic z węzła Piotrków Trybunalski Wschód powinni kierować się na drogę krajową 91 lub autostradę A1.



Dla jadących z Łodzi i Gdańska do Piotrkowa Trybunalskiego zalecana jest tylko autostrada A1. Z węzła Tuszyn nie zjeżdżamy na drogę krajową 12/91. Dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam wjeżdżamy do miasta, analogicznie w przeciwnym kierunku, nie kierujemy się na drogę krajową 12/91, tylko wyjeżdżamy z miasta bezpośrednio na autostradę A1 - wyjaśnił Zalewski.



Z kolei przejazd na kierunkach: Łódź/Gdańsk - Katowice (A1), Warszawa - Katowice (S8-A1) i Katowice Warszawa (A1-S8) powinien się odbywać bez przeszkód.

Uwaga kierowcy w Wielkopolsce

Ogólnopolska akcja strajkowa ma także swoją wielkopolską odsłonę. Rolnicy zaplanowali protesty na ruchliwej trasie w kierunku Katowic. Utrudnień możemy się spodziewać na drodze krajowej numer 11 w Nowym Mieście nad Wartą. To odcinek trasy między Poznaniem a Jarocinem. W tym miejscu organizatorzy protestu blokują drogę.

Do akcji zaproszeni są nie tylko rolnicy, ale też np. firmy paszowe, firmy skupujące płody rolne - innymi słowy, wszyscy którzy utrzymują się z rolnictwa.

Drugi duży protest w Wielkopolsce AgroUnia zaplanowała na jutro - na drodze krajowej nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. W Ociążu na trasę ma wyjechać kolumna ciągników, która będzie spowalniać ruch.





Lista miejsc, w których będą protestować rolnicy z AgroUnii:

Kujawsko-pomorskie

Data: 24.08.2021 godzina: 8.00, miejsce : Kołaczkowo DK5, E261

Data: 25.08.2021, godzina 9.00, miejsce: Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15

Lubelszczyzna

Data: 24.08.2021godzina 8.00, miejsce: Radzyń Podlaski Droga DK19 na wysokości skrzyżowania z droga DK63 w kierunku Sławatycz

Data: 24.08.2021 godzina 8.00, miejsce: Wólka Zastawska, droga nr 76

Małopolska

Data: 24.08.2021, godzina 8.00, miejsce: Wawrzeńczyce 322 km droga 79

Data: 24.08.2021, godzina 8.00, miejsce zbiórki: parking Gorzków, przejazd: DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko

Wielkopolska

Data: 24.08.2021, godzina 9.00, miejsce: Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11

Data: 25.08.2021, godzina 9:30, miejsce: Przejazd traktorów droga krajowa nr 25 Kalisz-Ostrów

Data: 25.08.2021, g. 9.00, miejsce: pow. kępiński, miejscowość Rzetnia, Dk. 11

Data: 25.08 godzina 12:00, miejsce gmina Ujście, Powiat Pilski, trasa: od Ujścia do Piły DK 11

Mazowsze

Data: 25.08.2021 godzina 9.00, miejsce: Kozietuły, zakład przetwórczy (godz. 9-10), później - blokada DK50 na wys. Czaplinka (blokada)

Data: 24.08.2021, godz. 10.00, miejsce: Kuznocin k. Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92

Podkarpacie

Data: 24.08.2021 godzina 9:00, miejsce: Rzeszów, droga DK 97 Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku pomiędzy Rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia włącznie z oboma rondami

Łódzkie