Protestujący medycy nie ustępują: w wydanym dzisiaj oświadczeniu podkreślili, że wezmą udział w jutrzejszych rozmowach z rządem tylko w przypadku, gdy potwierdzona zostanie obecność na spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski jedynie jednak powtórzył zaproszenie na jutro, informując przy tym, że Morawiecki nie weźmie w spotkaniu udziału. Minister zdrowia powołał również nowego wiceministra. Piotr Bromber ma zająć się m.in. dialogiem społecznym. To kolejny dzień protestu pracowników służby zdrowia i walki o – jak mówią – godne warunki pracy.

Białe miasteczko 2.0 / Jakub Rutka / RMF FM

Białe miasteczko stanęło przed kancelarią premiera po tym, jak fiaskiem zakończyły się rozmowy ostatniej szansy z rządem. Piątkowe spotkanie komitetu protestacyjnego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim trwało zaledwie kilka minut: wbrew żądaniom medyków na rozmowach nie pojawił się bowiem Mateusz Morawiecki.

Protestujący żądają obecności premiera Morawieckiego i wyznaczają termin

Teraz protestujący powtórzyli ten warunek. W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Adama Niedzielskiego na spotkanie, które miałoby odbyć się jutro o 13:00, oświadczyli w oficjalnym piśmie, że przedstawiciele komitetu protestacyjnego wezmą udział w spotkaniu "tylko po wcześniejszym potwierdzeniu obecności na nim Pana Premiera Mateusza Morawieckiego".

Domagają się również, by strona rządowa przekazała im materiały, na podstawie których wyliczyła koszt realizacji ich postulatów.

W ubiegłym tygodniu Adam Niedzielski przekonywał, że realizacja postulatów medyków kosztowałaby rocznie 100 mld złotych.

"Można użyć tego rodzaju porównania, że tutaj zostało sformułowane oczekiwanie, że już jutro musimy odpalić rakietę i polecieć na Marsa. To jest po prostu nierealne" - komentował szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski powtarza zaproszenie i ogłasza powołanie nowego wiceministra

Dzisiaj, wkrótce po tym, jak medycy wydali oświadczenie ws. negocjacji, minister Niedzielski wystąpił na konferencji prasowej, na której poinformował, że premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu z przedstawicielami komitetu strajkowego ani we wtorek, ani w czwartek.



To nie jest jeszcze moment, w którym powinien uczestniczyć premier Morawiecki. Na tę chwilę ja prowadzę ten dialog, mam wszystkie upoważnienia do tego, żeby jako minister konstytucyjny prowadzić dialog z grupami społecznymi pracującymi w sektorze medycznym - przekazał Niedzielski.



Minister zaznaczył, że teraz jest czas, żeby doprecyzować szczegóły i pogłębić dyskusje, a stawianie wymogów, które mają ją blokować, jest kompletnie niezrozumiałe. Istotą i celem powinno być tu rozwiązanie problemu, a nie szukanie powodu, dla którego nie można dialogu prowadzić - dodał szef resortu zdrowia.



Konieczne jest spotkanie o charakterze bardziej roboczym, gdzie musimy m.in. porozmawiać o założeniach i przedstawić szczegóły obliczeń. Tego się nie robi metodą wymiany pism, tylko właśnie prowadząc merytoryczne rozmowy podczas spotkań - wyjaśnił Niedzielski i powtórzył jednocześnie zaproszenie na rozmowy na jutro na 13:00.

Na czwartek zapowiedział natomiast "szersze spotkanie" z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych, także niebiorących udziału w proteście.

Adam Niedzielski ogłosił powołanie nowego wiceministra

Niedzielski poinformował również o powołaniu w jego resorcie nowego wiceministra, który ma zająć się m.in. dialogiem społecznym. Stanowisko objął Piotr Bromber.

"Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się sprawami, które są z naszego punktu widzenia najbardziej palące, mówię zarówno o dialogu społecznym, ale też o rozwoju kadr" - mówił Adam Niedzielski.

"To są dwa obszary, które odnoszą się do sporu, jaki z komitetem protestacyjnym prowadzimy, ale również do pewnego priorytetu, który także w rozmowach się pojawiał: kształcenia kadr, (...) zbudowania zasobów, które są deficytowe w systemie" - dodał. Wskazał również, że praca wiceministra "ma być dedykowana prowadzeniu dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, a także z pacjentami". Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podał zaś, że Bromber objął stanowisko po Józefie Szczurek-Żelazko, która odeszła z resortu.

Sam Bromber stwierdził, że ochrona zdrowia to "obszar, w którym duże emocje były zawsze".

"Niestety tym emocjom i oczekiwaniom często towarzyszył brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować. Jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę z każdym" - zapewniał.

Podkreślił, że sporu nie można sprowadzić wyłącznie do kwestii finansowych i wskazał problem z ograniczoną liczbą personelu - o czym już wcześniej mówili protestujący.

"Pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale dyskusji nie można sprowadzać tylko do kwestii pieniędzy. Problemy, z którymi się mierzymy, na to wskazują: m.in. ograniczona liczba personelu. (...) Jesteśmy za tym, by rozmawiać z każdym, przy czym miejmy świadomość, że niczym złym jest się różnić. Jeżeli się różnimy, to też powinniśmy rozmawiać - i do tego będziemy zachęcali stronę protestującą" - mówił Piotr Bromber.

Do kwestii powołania nowego wiceministra odnieśli się protestujący medycy.

Wysłuchaliśmy słów pana ministra, jednak niestety straciliśmy pół godziny naszego życia. Z tego pustosłowia nie wynika nic, nie wynikało i myślę, że dalej nie będzie nic wynikać. Bardzo prosimy dalej o dialog z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Naszym zdaniem jedynym rozmówcą, z którym powinniśmy rozmawiać na temat tych ważnych problemów publicznej ochrony zdrowia jest Mateusz Morawiecki Premier RP" - stwierdził przewodniczący porozumienia rezydentów przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec.

"Pan minister jedną decyzją wydaje miesięcznie 16 tys. złotych na pensje nowego wiceministra. Nie wiem czy zdajecie sobie państwo sprawę - to jest niemalże 107 godzin psychoterapii, na którą nasi pacjenci czekają w tym momencie 2 lata. Panie ministrze, stać nas na to?" - powiedziała natomiast Anna Bazydło, wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów, obecna w "Białym miasteczku 2.0".

Protestujący: "Panie premierze, zapraszamy na kawę i krótką rozmowę. Proszę się nie bać"

Protestujący podkreślają niezmiennie, że nie czują się poważnie traktowani przez rząd, i zapowiadają, że nie przerwą akcji, dopóki wszystkie ich postulaty nie zostaną uwzględnione.

Noc z niedzieli na poniedziałek spędziło w białym miasteczku kilkudziesięciu medyków.

"Mamy codziennie nadzieję, że ktoś z kancelarii premiera będzie chciał przyjść i z nami porozmawiać. Dlatego tu jesteśmy" - usłyszała o poranku od jednego z protestujących reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Inny uczestnik protestu zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego: "Dzień dobry, panie premierze, pora wstać. Zapraszamy na kawę i krótką rozmowę. Proszę się nie bać. Kawa jest rozpuszczalna i dobra".

Białe miasteczko 2.0: Bezpłatne porady i badania profilaktyczne, warsztaty

Każdy dzień w białym miasteczku 2.0 - tak nazywają je protestujący, bowiem miasteczko powstało na wzór tego z 2007 roku - ma swój temat.

"Jest dzień psychiatrii, dzień chirurgii, dzień onkologii. To ważne tematy, często najbardziej zaniedbane w ochronie zdrowia" - mówił w sobotę Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów.

Każdego dnia poszczególne dziedziny omawiane są przez ekspertów.

W niedzielę rozmawiano o tematyce pielęgniarstwa i położnictwa, poniedziałek z kolei poświęcony został problemom psychiatrii, w tym psychiatrii dziecięcej, problemowi depresji i samobójstw dzieci.

Każdego dnia w białym miasteczku mają odbywać się również konferencje prasowe: codziennie medycy przedstawiać będą jeden ze swoich postulatów.

W drugim namiocie każdego dnia gościć będzie inna fundacja zajmująca się działalnością związaną z ochroną zdrowia, np. prowadząca zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci.

Trzeci namiot to namiot warsztatowy: tam zaplanowano np. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Jak mówią organizatorzy protestu, białe miasteczko 2.0 ma z jednej strony przypominać rządzącym o postulatach pracowników służby zdrowia, a z drugiej: umożliwić pacjentom skorzystanie z bezpłatnych porad medycznych.

W miasteczku codziennie prowadzone mają być nieodpłatne badania profilaktyczne, np. pomiar ciśnienia czy cukru we krwi.

W niedzielę - jak poinformowali medycy - białe miasteczko odwiedziło około 5 tysięcy ludzi. Byli zainteresowani poradami medyków, badaniami profilaktycznymi i warsztatami, ale przychodzili również po to, by wyrazić poparcie dla postulatów protestujących.

Protest medyków: Czego oczekują?

Sami protestujący podkreślają, że ich postulaty nie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń, ale poprawy całego systemu. Zaznaczają m.in., że zatrudnionych w służbie zdrowia - w różnych zawodach - jest za mało.

Ich postulaty obejmują więc: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.