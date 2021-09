Przed sobotnim protestem medyków minister Adam Niedzielski obiecuje kolejne miliardy na ochronę zdrowia. Wczoraj zapowiedział dodatkowe pieniądze dla ratowników, a dziś przekazanie 1 miliarda 200 milionów złotych na wzrost wyceny świadczeń medycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Niedzielski zapowiedział, że ze wsteczną datą - od 1 lipca - średnio o 7 procent wzrośnie wycena świadczeń w ramach ryczałtów i szpitale dostaną 1 miliard 200 mln złotych. Padł przykład, że szpital w Świdnicy dostanie 2 miliony złotych więcej, a w Oławie - 700 tys. złotych więcej. To, jak mówi minister, pozwoli spełnić oczekiwania płacowe tych grup, które czują się poszkodowane po wprowadzeniu minimalnych wynagrodzeń.



400 mln złotych zostanie z kolei przekazane do lekarzy specjalistów.



Jest to częściowo związane z realizacją programu 'Profilaktyka 40 plus'. Chcemy uatrakcyjnić stawki, które pozwolą lekarzom specjalistom funkcjonować w ramach rynku publicznego i leczyć naszych pacjentów, którzy po realizacji i programu 'Profilaktyka 40 plus' będą wymagali dodatkowych konsultacji ze specjalistami- podkreślił Niedzielski.



Adam Niedzielski nie ukrywa, że kolejne kroki finansowe mają rozbroić protest w ochronie zdrowia.



Te decyzje, które podejmujemy, bardzo szybko będą pokazywały jaki charakter ma ten protest. Czy ma charakter prawdziwej dyskusji o zwiększaniu finansowania czy charakter konfliktu i podsycania emocji - powiedział minister dodając: Mam nadzieję, że poziom emocji społecznych opadnie i będziemy mogli zajmować się tym, co jest najważniejsze - odbudową zdrowia Polaków i przygotowaniem się do czwartej fali zakażeń.



Minister Niedzielski, pytany o spotkanie z protestującymi powiedział, że jest dostępny, bo jest na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Od soboty - białe miasteczko przed Sejmem

Białe miasteczko przed Sejmem ma zacząć działać w sobotę, w czasie demonstracji medyków w stolicy. Główny postulat medyków to większe wydatki na zdrowie w Polsce.



Protestujący są bardzo zdeterminowani. Sytuacja jest coraz gorsza - mówi w rozmowie z RMF FM Agnieszka Serwan-Hałabuz, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.



Codziennie w białym miasteczku medycy chcą organizować debaty z ekspertami.