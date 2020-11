Prokuratura znów przegrywa w sądzie w sprawie Romana Giertycha: w Sądzie Rejonowym w Poznaniu zapadła decyzja o wstrzymaniu wykonania wszystkich środków zabezpieczających orzeczonych przez śledczych wobec adwokata. Oznacza to m.in., że Giertych może wrócić do wykonywania zawodu: o to zabiegał przede wszystkim. Prawnik nie musi również wpłacać gigantycznego poręczenia majątkowego w kwocie 5 mln złotych.

