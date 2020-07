Opady deszczu w całym kraju, a także burze - tak może zmienić się pogoda w najbliższych dniach, jak przewidują synoptycy. Od środy, ale szczególnie w czwartek. Spadnie też temperatura.

Wtorek, 14 lipca

We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy i wschodzie wzrastające do dużego i tam miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Temperatura maksymalna od 20 st. na wschodzie, w okolicach Białegostoku, do 26 st. na zachodzie kraju, w Zachodniopomorskiem.



W rejonach podgórskich Karpat temperatura maksymalna około 16 st. Wiatr przeważnie słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej zmienny z przewagą kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 8 st., 9 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, 11 st., 13 st. w centrum, do 14 st., 15 st. na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Środa, 15 lipca

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od zachodu do dużego. Na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, na wschodzie po południu miejscami przelotny deszcz.



Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. na zachodzie kraju do 25 st. w centrum, chłodniej miejscami nad morzem i na Podhalu od 18 st. do 21 st.



Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie kraju z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Czwartek, 16 lipca

Prognoza na czwartek wskazuje, że może padać w całym kraju, zaś na północy i północnym wschodzie wystąpią burze.

Spadnie też temperatura - od 19 st. w Krakowie, Katowicach, Kielcach, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu do 24 st. w Białymstoku. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

