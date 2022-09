W weekend w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Będą też mgły. Rozpogodzi się dopiero po weekendzie - podał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał IMGW w piątek Polska będzie pod wpływem niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczających się frontów atmosferycznych.

Krańce północno-wschodnie pozostają na skraju wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Od zachodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie, tylko na wschodzie utrzymywać się będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosło.

Po południu opady i burze możliwe na terenie całego kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz zawieje w porywach do 60 km/h. Podczas burz prędkość wiatru w porywach nawet do 70 km/h.

Najcieplej będzie na południu, południowym wschodzie i zachodzie oraz północnym zachodzie. Termometry będą wskazywały temperaturę od 23 st. C w Krakowie. Katowicach, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Poznaniu i Kaliszu.

Najzimniej w województwach północnych i północno wschodnich i wschodnich. Od 16 st. C w Gdańsku i Suwałkach do 13 st. C w Olsztynie i 12 st. C w Białymstoku. W Lublinie 18 st. C.

W centrum kraju temperatury umiarkowane. W Warszawie i Łodzi od 18 st. C do 21 st. C.

Niż znad Morza Północnego

W sobotę Polska będzie pod wpływem niżu znad Morza Północnego i północnych Niemiec. Napływać będzie powietrze polarne morskie. Niewielki spadek ciśnienia. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Na północnym zachodzie i zachodzie po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do około 70 km/h.

Najcieplej północnym zachodzie i północnym wschodzie. Temperatury od 22 st. C w Poznaniu do 21 st. C we Wrocławiu. Najchłodniej na północnym wschodzie. W Suwałkach i Białymstoku termometry pokażą tylko 13 st. C w Olsztynie 17 st. C.

W centrum i na południu temperatury umiarkowane w Warszawie i Łodzi 19 st. C w Kielcach 18 st. C w Krakowie 17 st. C. W Zakopanem tylko 14 st. C.

Niedziela będzie cieplejsza

W niedzielę nad Polską dominować będzie niż znad Białorusi. Napływać będzie powietrze polarne morskie. Temperatury w całym kraju nieznacznie wzrosną. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Najcieplej w Zielonej Górze i Szczecinie - 23 st. C. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku 13 st. C i w Zakopanem 14 st. C.