W środę przez cały dzień zachmurzenie małe i umiarkowane z opadami deszczu o charakterze zanikającym. Na północy możliwe burze – poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Na północy kraju niewykluczone są lokalne burze. W województwie pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim prognozowane są opady deszczu w wysokości od 10 do 15 mm w ciągu 12 godzin - powiedziała synoptyk.



Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na terenach podgórskich, 15 st. C w centrum do 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.



Taka pogoda zostanie z nami do końca tygodnia. Pod koniec tygodnia jest szansa, że przejaśnień będzie coraz więcej i zza chmur wyjrzy słońce, a temperatura wzrośnie do przyjemnych 18 st. C - podsumowała synoptyk.