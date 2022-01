Czwartek będzie pochmurny, z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wiatr będzie silny i porywisty. Temperatura od 1 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie - przekazała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek nad Polskę nadejdzie niż, który ściągnie układ frontów atmosferycznych. Najpierw spodziewamy się wkroczenia od północnego zachodu frontu ciepłego, który przyniesie całkowite zachmurzenie i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem - powiedziała synoptyk i dodała, że po południu pojawi się front chłodny, który przyniesie opady śniegu.



Tuż przed przejściem tego frontu temperatura może wzrosnąć nawet do 7 st. C nad morzem. Będzie się to wiązało ze wzrostem prędkości wiatru, który w porywach będzie osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę - powiedziała.



Synoptyk IMGW podała, że przechodzenie tego frontu będzie dominowało w nocy z czwartku na piątek, jednak już wcześniej - po południu - da o sobie znać w północno-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie około 1 st. C, a na północnym zachodzie wzrośnie do 7 st. C.