Najbliższy tydzień i jednocześnie początek roku szkolnego zapowiada się chłodniejszy, z pochmurną i deszczową pogodą. Upały i silne burze już za nami. W najbliższych dniach pogodę zdominują opady deszczu i umiarkowana temperatura powietrza.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dziś do Polski z północy Europy napłynie chłodne i wilgotne. Niemal w całym kraju pojawią się deszczowe chmury, przelotny deszcz, a lokalnie także burze. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie cieplej - 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni.

We wtorek na północy kraju więcej przejaśnień i jedynie gdzieniegdzie słaby deszcz. Południowa połowa kraju to pochmurna i deszczowa pogoda. Na Górnym i Dolnym Śląsku, a także w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady deszczu chwilami będą intensywne, miejscami spadnie do 30-40 mm. Noc dość chłodna z temperaturą od 8 stopni Celsjusza na północy Wielkopolski i Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. W dzień również chłodno, na przeważającym obszarze temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza do 18 stopni Celsjusza. Na Górnym Śląsku jedynie do 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam temperatura wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

W środę i czwartek nadal przeważnie zachmurzenie duże, gdzieniegdzie na północy i w centrum kraju mogą pojawić się większe przejaśnieniami. Miejscami będą występowały opady deszczu, na ogół słabe. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w środę wyniesie od 16 stopni Celsjusza nad morzem i na zachodzie kraju do 24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

W czwartek natomiast najchłodniej będzie na południu, tam termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na północy i zachodzie do 22 stopni Celsjusza. I w środę, i w czwartek wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Piątek niemal w całym kraju będzie pogodny, jedynie na północy więcej chmur i gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 stopni Celsjusza na północy kraju i do 25 stopni Celsjusza na południu. Wiatr na ogół będzie słaby, okresami na północy kraju umiarkowany z kierunków zachodnich.

Sobota w całym kraju ponownie upłynie pod znakiem przelotnego deszczu, ale okresami zza chmur będą pojawiały się również przebłyski słońca. Temperatura w dzień wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad morzem, około 22 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie do 26°C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela zapowiada się pogodnie z temperaturą w nocy od 10 do 13 stopni Celsjusza, a w dzień od 18 do 22 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie mogą wystąpić słabe opady deszczu, wiatr również będzie słaby, zmienny.