Jedna osoba zmarła w niedzielę z powodu wychłodzenia; w sobotę nie było ofiar - informuje RCB. "Zwracajcie uwagę na bezdomnych" - apeluje instytucja.

Bilans ofiar chłodów od 1 listopada to 27 osób.

"Pamiętajcie, aby przy tak niskich temperaturach zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie. W razie potrzeby dzwońcie na 112. Możecie uratować komuś życie." - apeluje na Twitterze RCB.



RCB przypomina też, jak bezpiecznie przetrwać zimę. Aby uniknąć wychłodzeń i odmrożeń trzeba ubierać się stosownie do pogody. Nie można rozgrzewać się alkoholem. Należy reagować na potrzebujących pomocy i zadbać o zwierzęta.

Podróżując samochodem należy pamiętać, aby zmienić opony na zimowe. Trzeba też naładować telefon i zabrać ładowarkę do auta oraz zatankować samochód i mieć przy sobie przewody do rozruchu silnika.