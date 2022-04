Stefan W. zerwał pagon z ramienia jednemu z pilnujących go policjantów. Stało się to na sali sądowej. W Gdańsku trwa kolejna rozprawa w procesie mężczyzny oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza.

Stefan W. / Adam Warżawa / PAP

Rozprawa rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Dziś odbywa się w mniejszej sali - oskarżony siedzi ze skutymi rękoma i nogami, ale nie przebywa w specjalnej klatce.

Na sali nie ma dziś obrońcy Stefana W. W jego zastępstwie jest aplikantka - informuje reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Dziś przesłuchania świadków odbywają się przez łącze wideo.

Teraz zeznaje technik, który 13 stycznia 2019 roku pracował podczas koncertu finałowego WOŚP w Gdańsku.

Świadek opowiada, że widział Stefana W. na scenie jeszcze przed koncertem. Dopiero później było "światełko do nieba", podczas którego doszło do ataku na prezydenta Gdańska.

Oskarżony kilkukrotnie "przewijał się", świadek nie zwracał uwagi, czy miał identyfikator. "Była zima, mógł być pod kurtką" - powiedział świadek.

Z jego zeznań wynika, że gdy trwało światełko do nieba, oskarżony wbiegł na scenę. Świadek nie widział, co się stało i w jakiś sposób oskarżony zdobył mikrofon. Później widział, że oskarżony w lewej ręce trzyma nóż. Gdy świadek to dostrzegł, wycofał się i zastanawiał, jak wytrącić go z ręki Stefana W. Świadek opowiadał, jak następnie zainterweniował pracownik firmy nagłośnieniowej. Oskarżony poddał mu się, pozwolił obezwładnić - powiedział świadek, mówiąc, że wtedy zabrał ze sceny nóż.

W tym momencie zeznań, Stefan W. zerwał jednemu z pilnujących go policjantów pagon z ramienia.



Świadek opowiedział o działaniach ratowników: o tym, jak na ciele Adamowicza dostrzegali kolejne rany od noża, a także próbie resuscytacji i próbach przywracania krążenia. Z zeznań świadka wynika, że pierwszy defibrylator, którego na początku użyto, miał rozładowaną baterię. Sprawnego urządzenie użyto, gdy przyjechała kolejna karetka.

Stefan W. na poprzednich rozprawach nie odpowiadał na pytania

Proces Stefana W. ruszył 29 marca. Na pierwszej rozprawie odczytano akt oskarżenia, a Stefan W. nie złożył żadnych wyjaśnień. Sąd odczytał te, które składał na etapie śledztwa. Oskarżony nie reagował na żadne pytania sądu.

Kolejna, druga rozprawa odbyła się w ubiegły czwartek. Oskarżony został doprowadzony na salę, ale ponownie - tak jak na pierwszej rozprawie - nie odpowiedział na żadne zadane mu pytanie.

W sądzie nie pojawiła się Magdalena Adamowicz, która miała zeznawać jako świadek. Zeznania złożyli konferansjer, który prowadził tragicznie zakończony finał WOŚP w Gdańsku i mężczyzna, który sprzedał nóż Stefanowi W.

Tragedia w czasie gdańskiego finału WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany 13 stycznia 2019 roku, podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowano na gdańskim Targu Węglowym. W trakcie tak zwanego "światełka do nieba" został ciężko raniony nożem przez 27-letniego wówczas Stefana W. Zmarł następnego dnia w szpitalu.

Na nagraniach wideo ze sceny WOŚP widać, jak Stefan W. przebiega przez scenę, na której stoi Adamowicz i zadaje prezydentowi kilka ciosów nożem. Po ataku 27-latek uniósł ręce w geście zwycięstwa. Zanim został obezwładniony, chodził po scenie i wykrzyczał: "Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz".

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w grudniu 2021 r. wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Mężczyzna odpowie za zabójstwo w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania.

Według ustaleń prokuratury, gdy wszedł na scenę WOŚP i zaatakował nożem Pawła Adamowicza, miał ograniczoną poczytalność. To może wpłynąć na wysokość kary. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji sąd może (co nie oznacza, że musi) orzec o tak zwanym nadzwyczajnym złagodzeniu kary.