Zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza i stosowania przemocy w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej postawiła prokuratura mężczyźnie, który w Buku w Wielkopolsce próbował potrącić samochodem policjantkę. Krystian K. trafił do aresztu.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwa Krystianowi K. grozi do 10 lat więzienia. /Piotr Bułakowski /RMF FM

REKLAMA