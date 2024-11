Od 5 do 17 grudnia odbędą się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie to próba generalna przed właściwym egzaminem dojrzałości, który odbędzie się w maju. O której godz. odbędą się próbne grudniowe egzaminy CKE? Gdzie znaleźć arkusze próbnych matur 2024/2025? Kiedy można spodziewać się wyników?

Zdj. poglądowe / Adam Burakowski / East News

Próbna matura 2024/2025. Terminy

W 2025 roku absolwent szkoły średniej musi obowiązkowo przystąpić do matur pisemnych (na poziomie podstawowym) z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Oprócz tego maturzysta musi przystąpić także do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także do dwóch egzaminów w części ustnej - języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.



Zanim jednak abiturienci napiszą egzaminy w maju, czekają ich matury próbne. Te organizowane przez CKE, czyli Centralną Komisję Egzaminacyjną, odbędą się w następujących terminach:

5 grudnia - czwartek : godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, język włoski (poziom podstawowy);

: godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, język włoski (poziom podstawowy); 6 grudnia - piątek : godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna oraz języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);

: godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna oraz języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy); 9 grudnia - poniedziałek : godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

: godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony); 10 grudnia - wtorek : godz. 9:00 - biologia, godz. 14:00 - informatyka, filozofia;

: godz. 9:00 - biologia, godz. 14:00 - informatyka, filozofia; 11 grudnia - środa : godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom dwujęzyczny);

: godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom dwujęzyczny); 12 grudnia - czwartek : godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - historia;

: godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - historia; 13 grudnia - piątek : godz. 9:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - fizyka;

: godz. 9:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - fizyka; 16 grudnia - poniedziałek: godz. 9:00 - chemia; godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie;

godz. 9:00 - chemia; godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie; 17 grudnia - wtorek: godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - historia muzyki i historia sztuki.