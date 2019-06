Kolejne w ostatnich tygodniach problemy z wodą w Skierniewicach. Od kilkunastu godzin suche krany są w najwyższych kondygnacjach domów wielorodzinnych w mieście. Brakuje wody także w części gminy Skierniewice.

Miejskie przedsiębiorstwo WODKAN podłącza do siedzi kolejną, dziewiątą studnię głębinową. Na czas prac trzeba było odłączyć dwie studnie w parku miejskim i niestety, zabrakło wody w ujęciach rezerwowych - tłumaczy rzecznik prezydenta Przemysław Rybicki. Woda z tych rezerwowych zbiorników znacząco została wykorzystana, stąd potrzeba ograniczenia ciśnienia wody w całym systemie - dodaje.



Ciśnienie wody ma powoli wracać do normy i powinno się ustabilizować wieczorem, ale wielu mieszkańców wciąż ma problemy.



Pracownicy WODKAN i strażacy rozważą plastikowe pojemniki z wodą do picia. Do dyspozycji mieszkańców są alarmowe numery telefonu: 725333901, 725333902 oraz numer 994.

W komunikacie na stronie miasta czytamy, że start nowego ujęcia powinien o blisko 50 procent zwiększyć wydajność skierniewickich wodociągów.