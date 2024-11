Nominacje generalskie i admiralskie dwunastu oficerom Wojska Polskiego wręczył w przeddzień Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Awanse generalskie otrzymali też trzej oficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz trzej oficerowie policji.

Prezydent RP Andrzej Duda (C), wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (L) i oraz jeden z odznaczonych żołnierzy WP (P) podczas uroczystości wręczenia oficerom i funkcjonariuszom nominacji generalskich oraz admiralskiej / Radek Pietruszka / PAP

Na stopień generała broni mianowany został Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. dyw. Dariusz Parylak.



Na stopień generała dywizji i wiceadmirała mianowani zostali: Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski, Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen. bryg. Jarosław Górowski, Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Jacek Ostrowski oraz Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kadm. Jarosław Wypijewski.



Na stopień generała brygady mianowani zostali: Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża płk Marcin Adamski, Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk Tomasz Białas, Zastępca Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (Coalition Air Operaction Center - CAOC) w Uedem w Niemczech płk Tomasz Lenart, Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG płk Piotr Lisowski, Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Sztabu w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych płk Jacek Perkowski, Dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Mieczysław Spychalski oraz Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego - Komendant Rejonu Zabezpieczenia Medycznego Wojsk płk Wojciech Tański.



Wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej awansowanych na stopień nadbrygadiera znaleźli się: dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. brygadier Marek Hajduk, opolski komendant wojewódzki PSP st. brygadier Paweł Kielar oraz śląski komendant wojewódzki PSP st. brygadier Wojciech Kruczek.



Z kolei na stopień nadinspektora policji mianowani zostali: zastępca komendanta głównego policji insp. Tomasz Michułka, komendant wojewódzki policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk oraz komendant wojewódzki policji w Białymstoku insp. Kamil Borkowski.

"Łatwo służy się bezpieczeństwu państwa, które nie jest zagrożone. Te czasy minęły"

Podczas uroczystości Duda wyraził nadzieję, że dla Polski wrócą jeszcze "czasy spokoju". Prezydent przypomniał, że dziś za wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna, która tak naprawdę zaczęła się w 2014 roku.

Te uroczystości wręczenia nominacji generalskich mają w ostatnich latach - zwłaszcza od 2014 r., a już zwłaszcza od 2022 r. - swój wielki ciężar gatunkowy - zauważył.



Łatwo jest służyć bezpieczeństwu państwa, które generalnie w żaden sposób nie wygląda na zagrożone. (...) Łatwo i fajnie jest wtedy otrzymywać nominacje generalskie, łatwo i sympatycznie wykonuje się swoje obowiązki, kiedy nie ma żadnych zagrożeń, spokojnie chodzi się na służbę, po prostu do pracy. Te czasy minęły - podkreślił prezydent.

Kosiniak-Kamysz: Racja stanu i bezpieczeństwo RP to jest nasz najwyższy nakaz

W uroczystości wziął udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

To jest dla nas zaszczyt, że w przeddzień Święta Niepodległości pan prezydent na wnioski ministra obrony oraz ministra spraw wewnętrznych wręczył nominacje generalskie. To jest wyraz współdziałania na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego, co jest naszym obowiązkiem. Ale jeśli odbywa się w dobrej atmosferze, w przyjaznej atmosferze, jest też świadectwem, że racja stanu i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej to jest nasz najwyższy nakaz - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że cieszy się, że "jesteśmy tutaj wspólnie" i że w uroczystości biorą udział żołnierze, policjanci i funkcjonariusze straży pożarnej. Wskazał na integrację między służbami, jaka miała miejsce w czasie powodzi, ale także jaka zachodzi na wschodniej granicy.



Decyzja pana prezydenta, że wspólnie te nominacje generalskie zostają wręczone, nie jest tylko symboliczna. Ona jest także bardzo praktyczna, bo przygotowanie do najtrudniejszych scenariuszy wymaga zdolności i umiejętności tu i teraz - oświadczył szef MON.