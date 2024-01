Prezydent Andrzej Duda wręczył we wtorek przedstawicielom strony rządowej powołania w skład Rady Dialogu Społecznego. „Cieszę się, że Rada zyskuje nowy impuls do pracy” - powiedział w trakcie uroczystości Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda i minister infrastruktury Dariusz Klimczak / Radek Pietruszka / PAP

Życzę państwu powodzenia. Podkreślam jeszcze raz: cieszę się, że Rada zyskuje nowy impuls do pracy. Cieszę się, że będziecie mogli państwo zasiąść do tego, żeby dyskutować o najważniejszych dla Polski sprawach, a przede wszystkim najważniejszych dla naszego społeczeństwa, gospodarki, rozwoju Polski - mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że dialog ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla spokojnego i stabilnego rozwoju.

Pierwsza uroczystość odwołana

Prezydent chciał powołać nowych członków Rady Dialogu Społecznego już w ubiegłym tygodniu, jednak ministrowie "w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu" -podała Kancelaria Prezydenta RP. To wywołało kolejne iskry w konflikcie między prezydentem a rządem. Kancelaria zwraca uwagę, że to pierwsza taka sytuacja w historii, a nieobecność członków rządu uniemożliwia Radzie Dialogu Społecznego podjęcie prac.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja, że członkowie rządu nie pojawili się na uroczystości, ponieważ tego dnia odbywało się posiedzenie Sejmu "podczas którego ministrowie wykonują swoje obowiązki służbowe. W związku z tym nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości".

Podkreślono też, że 5 stycznia premier Donald Tusk wyznaczył ministrów do reprezentowania strony rządowej w pracach Rady i zwrócił się do prezydenta o jak najszybsze powołanie ich do RDS.

Do odwołanego spotkania prezydent odniósł się osobiście w trakcie 15. edycji Karczmy Piwnej Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Mam nadzieję, że w poniedziałek państwo z nowego rządu łaskawie przyjdą po to, by odebrać nominacje do Rady Dialogu Społecznego, że nie będą torpedowali dialogu - zaznaczył.

Rada Dialogu Społecznego: Najważniejsze informacje

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu.