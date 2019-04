„Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych. Może Pan liczyć na moje osobiste zaangażowanie w tej sprawie” - napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnego do prezydenta-elekta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zaprosił też go do złożenia wizyty w Polsce.

