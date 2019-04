Wciąż weryfikowane są doniesienia jakoby wśród uczestników zamachów na Sri Lance byli Polacy. MSZ nie potwierdza jednak tej informacji - powiedziała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Działania służb są utrudnione ze względu na wprowadzoną godzinę policyjną.

MSZ nie potwierdza informacji o Polakach wśród ofiar zamachów na Sri Lance / PAP/EPA/M.A. PUSHPA KUMARA / PAP

Służby konsularne i dyplomatyczne podejmują działania w celu weryfikacji doniesień. Oprócz tego staramy się uzyskać wszelkie inne informacje, które mogą nas doprowadzić do ewentualnych poszkodowanych obywatelach polskich - zapewniła rzeczniczka MSZ.

MSZ podało na Twitterze, że związku z wprowadzeniem godziny policyjnej na Sri Lance i informacją o blokadzie portali społecznościowych, Polacy potrzebujący pomocy w Sri Lance mogą się kontaktować z Ambasadą RP w Indiach. Tel. dyżurny ambasady w New Delhi: +91 991099947, adres e-mail: Newdelhi.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

W Niedzielę Wielkanocną w kilku miastach Sri Lanki doszło do serii eksplozji w kościołach i hotelach, w których - według ostatniego bilansu władz - zginęło co najmniej 207 osób, a 450 osób zostało rannych. MSZ Sri Lanki podało, że zweryfikowało narodowość 11 zabitych w atakach obcokrajowców. Są to: trzej Indusi, dwaj Turcy, Portugalczyk, trzej Brytyjczycy oraz dwie osoby z obywatelstwem W. Brytanii i USA. 9 cudzoziemców uznaje się za zaginionych.

Resorty spraw zagranicznych Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Portugalii potwierdziły, że w atakach zginęli obywatele z tych państw. Kilku obywateli Stanów Zjednoczonych zginęło w niedzielnych wybuchach na Sri Lance - oświadczył sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Lankijski rząd zablokował media społecznościowe i komunikatory takie jak Facebook czy WhatsApp, aby "zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych i fałszywych informacji" na temat ataków. W komunikacie zapewniono, że jest to "środek jedynie tymczasowy". Ponadto natychmiastowo w życie weszła godzina policyjna, która ma obowiązywać w godzinach 18-6. Przez najbliższe dni szkoły mają pozostać zamknięte, zajęcia na uniwersytetach odwołano bezterminowo. Na międzynarodowym lotnisku w stolicy zaostrzono środki bezpieczeństwa, ale lankijski narodowy przewoźnik SriLankan Airlines zapewnił, że mimo związanych z tym lekkich opóźnień loty są nadal realizowane.

Swoje wsparcie i żal z powodu tragedii do jakiej doszło wyraził prezydent Andrzej Duda, który napisał depeszę kondolencyjną do prezydenta Sri Lanki Maithripala Sirisena.

Sri Lanka jest krajem w większości buddyjskim, a liczbę katolików w tym 21-milionowym kraju szacuje się na ok. 1,2 mln ludzi. Według danych z 2012 roku ok. 70 proc. mieszkańców to buddyści, 12,6 proc. stanowią hinduiści, 9,7 proc. - muzułmanie, a chrześcijanie - 7,6 proc.