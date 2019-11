To już pewne! Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak potwierdził, że zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej.

Jacek Jaśkowiak / Paweł Jaskółka / PAP

Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, wydobędzie kraj z chaosu partyjniactwa i przywróci wszystkim obywatelom prawdziwe poczucie wspólnoty. Podjąłem się tego wyzwania. Dlatego zgłosiłem swoją kandydaturę w prawyborach - napisał Jacek Jaśkowiak na Twitterze.

Jaśkowiak powalczy z Kidawą-Błońską

Termin zgłaszania kandydatów w prawyborach minął we wtorek o północy. Warunkiem zgłoszenia było zebranie podpisów 30 członków Rady Krajowej PO. W poniedziałek zgłosiła się Małgorzata Kidawa-Błońska, która zebrała 150 podpisów. Do wtorkowego wieczoru nie było żadnych informacji o kolejnych zgłoszeniach.



W środę szef PO Grzegorz Schetyna przebywający w Zagrzebiu na kongresie wyborczym Europejskiej Partii Ludowej poinformował dziennikarzy, że pojawiło się drugie zgłoszenie w prawyborach prezydenckich. Informacja jest taka, że jest drugie zgłoszenie i są dwie osoby. W piątek będziemy informować kto to jest, bo komisja wyborcza zapozna się z tą aplikacją - powiedział Schetyna.



Po słowach Schetyny w mediach pojawiły się spekulacje, że kandydatem w prawyborach może być właśnie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wieczorem Jaśkowiak potwierdził, że to właśnie on będzie rywalizował z Kidawą-Błońską.

Sikorski i Arłukowicz zrezygnowali z prawyborów